Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Milletvekillerinin implant hakkı arttırıldı: 12 dişe kadar biner lira

    Milletvekillerinin implant hakkı arttırıldı: 12 dişe kadar biner lira

    Bülent SARIOĞLU/ANKARA
    13.01.2018 - 10:33 | Son Güncelleme:

    MECLİS Başkanlık Divanı, milletvekilleri, eski milletvekilleri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gideri Meclis bütçesinden karşılanacak implant sayısını 8’den 12’ye ve her implant için malzeme bedelini 600 liradan bin liraya çıkardı. 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan hükümlere göre bu haktan Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri de yararlanacaklar.

    Meclis Başkanı İsmail Kahraman başkanlığındaki Divan toplantısında, geçen ay bazı üyelerin çekinceleri nedeniyle görüşülmeyen “implant desteği” karara bağlandı. Buna göre sayısı 13 bin 500’ü geçen milletvekili, eski milletvekili ve sosyal güvenlik şemsiyesindeki aile fertlerinin alt ve üst çene için 6’şar implant gideri Meclis bütçesinden karşılanacak. Gövde ve başlıktan oluşan implant malzemesi için bin lira ödenecek. Meclis’in ödeyeceği gözlük ve çerçeve bedelleri de arttırıldı. Gözlük çerçeve için 350 lira, gözlük camı için 200 lira, işitme cihazında her kulak için 3 bin lira ve tamir ücreti Meclis bütçesinden ödenecek. Bu fiyatlar her yıl enflasyon oranında otomatik artacak. 696 sayılı kararname ile Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile aile fertlerinin sağlık güvenceleri milletvekilleriyle aynı statüye getirildi. Buna göre Meclis Başkanlık Divanı’nda kararlaştırılan bedeller, yüksek yargı üyeleri ve aileleri için de kendi kurum bütçelerinden ödenecek.

    KHK TEPKİSİ

    Alınan bilgiye göre toplantıda CHP’li üyeler, OHAL kararnamelerinin Meclis’te öncelikli görüşülmesini sağlamadığı için Kahraman’a tepki gösterdiler. Anayasa ve TBMM İçtüzüğü’nün kesin hükümlerine göre her kararnamenin en geç 30 gün içinde Meclis’te görüşülüp karara bağlanması gerektiğini vurgulayan CHP’li üyeler, 30 KHK’dan şimdiye kadar sadece 5’inin Genel Kurul’dan geçtiğini belirttiler. Bu nedenle KHK’lar için anayasal denetim başlayamadığını belirten CHP’liler, Kahraman’ı anayasal görevini yerine getirmemekle eleştirdiler. CHP’li üyeler, “Meclis’in itibarını korumak hepimizin görevi, ama asıl itibarı zedeleyen budur. Meclis’in itibarını sağlayacak olan da görevinizi yapmanızdır” görüşünü dile getirdiler. Kahraman ise CHP’lilerin Anayasa ve içtüzüğü yanlış yorumladığını, Meclis’e sunulan her KHK’nın gündemde yerini aldığını, ancak bunların Genel Kurul’da görüşülmesiyle ilgili inisiyatifin parti temsilcilerinden oluşan Danışma Kurulu’nda bulunduğunu savundu.

    ÖLSE MİYDİK?

    CHP’li Başkanlık Divanı üyeleri, Genel Kurul’daki Arka Oda’nın emrivakiyle makama dönüştürüldüğünü savunarak Kahraman’ı eleştirdiler. Kahraman ise 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu alandaki tavanın sarkıp tehlike oluşturduğunu belirterek, “Tadilat gerekiyordu, orada tavan çökse, birimiz ölsek daha mı iyiydi? Odanın eski hali 48 metrekareydi, dardı. Oraya Cumhurbaşkanı geliyor, bakanlar geliyor. Şimdi 84 metrakereye genişletildi” dedi. CHP’li üyeler, bu uygulamayı eleştiren Grup Başkanvekili Özgür Özel’e uyarı cezası verilmesine de tepki gösterdiler. Kahraman ise “İçtüzüğün gereği yapılır, kim olursa olsun” dedi.

    Etiketler: diş tedavisi
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri