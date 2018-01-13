Milletvekillerinin implant hakkı arttırıldı: 12 dişe kadar biner lira

Meclis Başkanı İsmail Kahraman başkanlığındaki Divan toplantısında, geçen ay bazı üyelerin çekinceleri nedeniyle görüşülmeyen “implant desteği” karara bağlandı. Buna göre sayısı 13 bin 500’ü geçen milletvekili, eski milletvekili ve sosyal güvenlik şemsiyesindeki aile fertlerinin alt ve üst çene için 6’şar implant gideri Meclis bütçesinden karşılanacak. Gövde ve başlıktan oluşan implant malzemesi için bin lira ödenecek. Meclis’in ödeyeceği gözlük ve çerçeve bedelleri de arttırıldı. Gözlük çerçeve için 350 lira, gözlük camı için 200 lira, işitme cihazında her kulak için 3 bin lira ve tamir ücreti Meclis bütçesinden ödenecek. Bu fiyatlar her yıl enflasyon oranında otomatik artacak. 696 sayılı kararname ile Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile aile fertlerinin sağlık güvenceleri milletvekilleriyle aynı statüye getirildi. Buna göre Meclis Başkanlık Divanı’nda kararlaştırılan bedeller, yüksek yargı üyeleri ve aileleri için de kendi kurum bütçelerinden ödenecek.

KHK TEPKİSİ

Alınan bilgiye göre toplantıda CHP’li üyeler, OHAL kararnamelerinin Meclis’te öncelikli görüşülmesini sağlamadığı için Kahraman’a tepki gösterdiler. Anayasa ve TBMM İçtüzüğü’nün kesin hükümlerine göre her kararnamenin en geç 30 gün içinde Meclis’te görüşülüp karara bağlanması gerektiğini vurgulayan CHP’li üyeler, 30 KHK’dan şimdiye kadar sadece 5’inin Genel Kurul’dan geçtiğini belirttiler. Bu nedenle KHK’lar için anayasal denetim başlayamadığını belirten CHP’liler, Kahraman’ı anayasal görevini yerine getirmemekle eleştirdiler. CHP’li üyeler, “Meclis’in itibarını korumak hepimizin görevi, ama asıl itibarı zedeleyen budur. Meclis’in itibarını sağlayacak olan da görevinizi yapmanızdır” görüşünü dile getirdiler. Kahraman ise CHP’lilerin Anayasa ve içtüzüğü yanlış yorumladığını, Meclis’e sunulan her KHK’nın gündemde yerini aldığını, ancak bunların Genel Kurul’da görüşülmesiyle ilgili inisiyatifin parti temsilcilerinden oluşan Danışma Kurulu’nda bulunduğunu savundu.

ÖLSE MİYDİK?

CHP’li Başkanlık Divanı üyeleri, Genel Kurul’daki Arka Oda’nın emrivakiyle makama dönüştürüldüğünü savunarak Kahraman’ı eleştirdiler. Kahraman ise 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu alandaki tavanın sarkıp tehlike oluşturduğunu belirterek, “Tadilat gerekiyordu, orada tavan çökse, birimiz ölsek daha mı iyiydi? Odanın eski hali 48 metrekareydi, dardı. Oraya Cumhurbaşkanı geliyor, bakanlar geliyor. Şimdi 84 metrakereye genişletildi” dedi. CHP’li üyeler, bu uygulamayı eleştiren Grup Başkanvekili Özgür Özel’e uyarı cezası verilmesine de tepki gösterdiler. Kahraman ise “İçtüzüğün gereği yapılır, kim olursa olsun” dedi.