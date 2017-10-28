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    Milletvekiline saldırı planlayan ırkçılar tutuklandı

    Deniz KILINÇ, DHA
    28.10.2017 - 11:48 | Son Güncelleme:

    İngiltere’de İşçi Partisi milletvekili Rosie Cooper’ı öldürmeyi planladıkları gerekçesiyle aşırı sağcı National Action’a üye iki kişi tutuklandı.

    NATIONAL Action’ın lideri 31 yaşındaki Christopher Lythgoe’nun milletvekili Rosie Cooper’ı öldürmeyi planladığı gerekçesiyle ve ismi verilmeyen 22 yaşındaki genç bir üyenin de terör yanlısı davranışlar ve ölüm tehditleri nedeniyle mahkemeye çıkacağı bildirildi.

    Savcılığın iddiasına göre ismi verilmeyen genç üye, Lythgoe’dan saldırı izni aldığını söyledi. İkilinin aynı zamanda, diğer dört kişiyle birlikte yasaklı bir organizasyona ait oldukları iddia edildi.
    Suçlamalar, nazi yanlısı Thomas Mair’in, İşçi Partisi West Shire Batley And Spen milletvekili Jo Cox’u öldürme suçu sebebiyle tutuklanmasından tam bir yıl sonra ortaya atıldı. Jo Cox (41), bölge seçimlerinin ardından bıçaklanmış ve vurulmuştu. Rosie Cooper, “Özellikle terörle mücadelede görev alan polisler olmak üzere, beni ve halkımızı güvende tutan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

    NEONAZİLER HAFİFE Mİ ALINIYOR?
    Üst düzey güvenlik görevlileri, terörle mücadele ekibinin dört saldırı ve yedi baskın girişiminden sonra son zamanlarda radikal İslamcı gruplara odaklandığını fakat sağcı tehditlerin asla hafife alınmaması gerektiğini söyledi.

    Etiketler: ingiltere , Aşırı sağcı
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