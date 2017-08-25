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    'Milletvekili heyetine saldırı' haberi asılsız çıktı

    AA
    25 Ağustos 2017 - 18:07Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 18:11

    Hakkari Valiliği, AK Parti'li milletvekili heyetinin kentteki iki günlük ziyaretinde olumsuz bir olayla karşılaşılmadığını duyurdu.

    Valilikten yapılan açıklamada, AK Parti'li milletvekili heyetinin 22-23 Ağustos'ta il merkeziyle ilçelerdeki ziyaretleri esnasında, geliş gidiş güzergahlarında gerekli yol güvenliği ve emniyet tedbirlerinin alındığı, herhangi bir olumsuz olayla karşılaşılmadığı belirtildi.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Basında Hakkari ili ziyaretleri esnasında milletvekili heyetine 'Bombalı saldırı son anda engellendi' şeklinde yer alan haberler asılsız ve tamamıyla gerçek dışıdır. Vatandaşlarımızın yol emniyetlerinin sağlanması amacıyla güvenlik güçlerimiz denetimlerini sürdürmekte ve gereken tedbirleri almaktadırlar." 

    Etiketler: Hakkari , saldırı , Valilik , Milletvekili
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