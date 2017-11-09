Milletvekili Aylin Nazlıaka: Öğrenciler yurt mağduru

Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na verdiği, öğrencilerin yurtlarına ilişkin bilgi edinme talebine gelen yanıtı yazılı olarak paylaştı. Nazlıaka’nın verdiği bilgilere göre, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında 437 bin 792 öğrenci yurt başvurusunda bulundu. Bunlardan 338 bin 955’i bir yurda yerleştirildi. 48 bin 837 öğrenci ise açıkta kaldı. Nazlıaka açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

‘BARINMA SAĞLANAMIYOR’

“‘Her şehre bir üniversite’ sloganıyla yola çıkan iktidar, gerek düşük eğitim kalitesi gerekse fiziksel koşulsuzluklar nedeniyle gençlerimize büyük sorunlar yaşatıyor. Özellikle yurt konusu çözülemeyen bir sorun olarak her yıl karşımıza çıkıyor. Yurt bulamadığı ve özel yurda verecek parası olmadığı için çok sayıda öğrencinin eğitim ve öğretim hayatına devam etmediği biliniyor. Son üç yılda yaklaşık 400 bin öğrencinin eğitim hayatına devam edemediğini daha önce açıklamıştım. Öğrenciler için güvenli, ekonomik ve yaşanabilir yurt bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Bu sorun veliler üzerinde de büyük bir sıkıntı yaratıyor. Son yıllarda kaçak yurtlarda yaşananlar ve hayatını kaybeden öğrenciler endişe verici. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na vermiş olduğum bilgi edinme talebine gelen yanıta göre 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında 437 bin 792 öğrenci yurt başvurusunda bulundu; bunlardan sadece 338 bin 955’i bir yurda yerleştirildi. 48 bin 837 öğrenci ise açıkta kaldı. Yine aynı yanıta göre 16 Ekim itibariyle yurt başvuru sayısı 2017-2018 öğretim yılında 379 bin 659. Yurda yerleştirilen öğrenci sayısı ise 273 bin 265. 106 bin 394 öğrenci ise açıkta kaldı. İller bazında açıkta kalan erkek ve kadın öğrenci sayısına ilişkin sorumun yanıtsız bırakılması ise düşündürücü. Sinop, Iğdır, Bartın, Çankırı illerimizin nüfusuna yakın öğrenci bu yıl yurda yerleştirilemedi. Hükümet eğitim ve öğretimde asli görevi olan öğrenciler için eğitim, barınma ve yaşama alanlarını dahi sağlayamaz durumda.”