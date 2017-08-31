Milletimiz karanlık odaklara boyun eğmez

ZAFER SİLSİLESİNİN HALKASI

“Mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bayramın; ailelerimize, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini, sıkıntılarımızı aşmamıza vesile olmasını diliyorum. Büyüklerin ziyaret edildiği, küçüklerin sevindirildiği, ailelerin, dostların bir araya geldiği bayramları, maneviyatına yaraşır bir şekilde idrak etmeye özel önem vermeliyiz. Türkiye olarak, bu yıl ki Kurban Bayramını, 26 Ağustos ve 30 Ağustos gibi, tarihimizin iki önemli yıldönümünün hemen ardından kutluyoruz. 26 Ağustos 1071’de Malazgirt Zaferi’yle Anadolu’yu bizlere ebedi yurdumuz olarak kazandıran Sultan Alparslan’ı ve askerlerini saygıyla yad ediyoruz. 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da kazandığımız zafer, Kurtuluş Savaşı’mızın başarıyla sonuçlandığının müjdecisi olmuştur. 15 Temmuz 2016’yı da, milletimizin zaferler silsilesinin bir halkası olarak görüyoruz.

MİRASA SAHİP ÇIKIYORUZ

Bu toprakların vatanımız olarak kalması, ezanların susmaması, bayrakların inmemesi için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyoruz. Terörle mücadelede, sınır ötesi operasyonlarda ve asayiş görevlerinde el’an vazife başında olan tüm güvenlik güçlerimize başarılar temenni ediyoruz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet yolunda verdiğimiz mücadeleyle, ecdadımızdan devraldığımız emanete ve çocuklarımıza devredeceğimiz mirasa sahip çıkıyoruz. Terör örgütlerine de onları maşa olarak kullanan karanlık odaklara da aziz milletimizin asla boyun eğmeyeceğini biliyoruz. Bizler, demokrasimizle, ekonomimizle, dış politikamızla, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarana kadar yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirecek; milletimizi, söz verdiğimiz refah ve huzur düzeyine ulaştıracağız. Yeter ki bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım. Bu vesileyle, mübarek topraklarda hac farizasını yerine getiren kardeşlerimizin ibadetlerinin makbul olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Arakan başta olmak üzere, dünyanın neresinde olursa olsun zulüm gören tüm Müslümanlar, tüm mazlumlar için, şu mübarek günlerde dualarımızı eksik etmeyelim.”

GİDEN CANIN TELAFİSİ YOK

“Bayram ziyaretleri ve sıla-i rahim vesilesiyle, araçlarıyla yola çıkan veya çıkacak vatandaşlarımızdan, trafik kurallarına uymalarını hassaten rica ediyorum. Zira, trafik kazalarında kaybettiğimiz her bir can, sönen her bir ocak, milletçe yüreğimizi dağlıyor! Unutmayalım ki yolda kaybedilen vaktin telafisi mümkündür; ama, yitip giden canların, çekilen acıların telafisi kesinlikle yoktur. Bayramlarda, büyükler başta olmak üzere yakınlarımızı, komşularımızı ziyaret etmeye, küçükleri sevindirmeye; dayanışmaya, hediyeleşmeye, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye azami derecede özen gösterelim. Mübarek Kurban Bayramı’nın bütün gönüllerde, tüm hanelerde en iyi biçimde yaşanması temennisiyle, bayramınızı en kalbi duygularımla tebrik ediyor; sizlere, sevdiklerinize, bütün milletimize Allah’tan sağlık ve esenlikler diliyorum.”

KABİR ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün önce İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde tedavi gören bir yakınını ziyaret etti. Erdoğan daha sonra Karacaahmet Mezarlığı’nda da anne ve babasıyla kayınvalidesi ve kayınpederinin kabrini ziyaret etti.

MYANMAR DİPLOMASİSİ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla İslam ülkelerinin liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerinde Myanmar’da yaşanan insani krize çözüm bulmaya yönelik çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Moritanya Devlet Başkanı Muhammed Veled Abdülaziz, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü. Kurban Bayramı’nın başta İslam alemi olmak üzere tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye, Irak, Yemen, Filistin ve Libya’da yaşanan sorunların Müslümanların bayram sevincine gölge düşürdüğüne dikkati çekti. Myanmar’da Müslümanlara yönelik şiddetin İslam dünyasını derinden üzdüğüne işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefon trafiğinin devam edeceği öğrenildi.