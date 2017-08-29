Şok düşüş! Millet tatile çıktı ama...

Kurban Bayramı'na dört gün gibi kısa bir süre kala kurbanlık küçük ve büyükbaş hayvan satışlarında büyük bir durgunluk yaşandığı ortaya çıktı. Karar gazetesinin haberine göre, durgunluğun nedeni de hem hayvan fiyatlarındaki artış hem de bayram tatilinin uzatılması şeklinde açıklandı. Satış yapamayan besicilerin sorunu Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın da gündemindeydi. Bakan Fakıbaba, önceki gün açıklama yaparak satılmayan kurbanlıkların Et ve Süt Kurumu tarafından değeri üzerinden alınacağını söyledi.

İstanbul Adakçılar ve Kurbancılar Derneği Başkanı Bayram Demir, geçtiğimiz yıl bin lira olan bir kurbanlık fiyatının bu yıl bin 400 liraya kadar çıktığını belirterek, şu anda en büyük umutlarının da satılamayan kurbanlıklarının Bakanlık tarafından satın alınmasına yönelik açıklama olduğunu kaydetti.

Demir şöyle devam etti: "Bu bayram çok büyük bir durgunluk var. Zaten yükselen yem maliyetleri satış yapmamızı zorlandırıyordu. Üzerine bir de İstanbul'un yüzde 40'ı tatile gitti deniliyor. Biz bunu hissediyoruz. Geçen sene bayrama 5 gün kala 100 tane hayvan satarken bu sene 5 gün kala bu sayı 10-15 oldu. Satışlarımız neredeyse yüzde 90'a kadar düştü. Çadırları dolaşıyorum ve net bir şekilde bunu görüyoruz. Bayrama 5 gün kala geçen sene 500 hayvan satmıştım. Ancak bu sene bayrama 5 gün var ve 150 hayvan satabildim. Tüm bu durumun ilk nedeni fiyatların yüksek oluşu. İkinci olarak da bayram tatilinin uzaması.”

SATIŞ İÇİN ARİFE GÜNÜNÜ BEKLİYORLAR

Kurbanlık satıcılarından Zakir Erdenci, hayvan pazarına 100 küçükbaş kurbanlık getirdiğini söyledi. Piyasanın henüz canlanmadığını ifade eden Zakir Erdenci, "4 gündür burada yatıp kalkıyorum ve şu ana kadar 6 tane kurbanlık sattım. Bu yılla geçen yıl arasında fiyat farkı var. Geçen yıl 750 lira olan kurbanlığı bu yıl 800 liraya veriyoruz. Ama saman ve arpa fiyatlarında ise yüzde 30 artış var. Şu an pazarda durgunluk yaşanıyor ve 1-2 gün içerisinde canlanmasını bekliyoruz. Arife günü canlanmasını bekliyoruz” dedi.

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