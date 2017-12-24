'Militan hâkim uyarısı'

BELA YAPANLAR İKTİDARDA

“Geçmişte, bir değişiklik yapıldı Yargıtay ve Danıştay’da. 160 militan Yargıtay’a hâkim olarak tayin edildi. Danıştay’a da tayin edildi. Büyük bir kısmı şimdi hapiste. Kim atadı bunları? Atayanlar hesap veriyor mu? Vermiyor. Karşı çıkanlara şimdi ‘FETÖ’cü’ diyorlar. Eğer bu ülkeye FETÖ’yü bela yaptılarsa, bela yapanlar şu anda iktidardalar. FETÖ’yü başımıza bela edenlerden birisi şu anda Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal etmektedir. Sanki FETÖ’cü kaymakamları, hâkimleri biz tayin ettik. Nasıl utanmadan bizi suçluyorsunuz? FETÖ’nün siyasi ayağı çıkıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

PARLAMENTO DEVRE DIŞI

20 Temmuz’da bir sivil darbe olmuştur. Bu kadar uzun süreli OHAL’e ne gerek var, niçin ve neden OHAL? Bütün muhalifleri susturmak istiyorlar. En çok da bizim üstümüze geliyorlar. ‘Acaba CHP’yi de nasıl sustururuz’ diye. Senin feriştahın gelse CHP’yi susturamaz. İzledikleri yöntem FETÖ’nün 15 Temmuz öncesi izlediği yöntemdir. KHK çıkartıyorlar, Parlamento’yu devre dışı bırakıyorlar. Meclis çalışıyor, niye oraya getirmiyorsunuz. Şimdi bu sabah (dün) yayınlanan KHK ile Danıştay’a 16, Yargıtay’a 100 yeni hâkim tayin ediyorlar. Yargıtay’a yeni üye seçilecekse, yargıç kimliği önde olan, liyakate dayalı bir yargıç tayinine asla ses çıkarmayız. Ama falan partiden, falan cemaatten, falan tarikattan deyip, liyakatı ve yargıç kimliğini devre dışı bırakıp Yargıtay’a ve Danıştay’a militan hâkim tayin ederseniz, öncelikle onun karşısına biz çıkacağız. Buna izin vermeyiz. Çay toplamaya gidenlerin yargıya nasıl gölge düşürdüklerini hepimiz biliyoruz. Aynı tuzağa bir daha kimse düşmemeli, bütün hâkimler yargıç kimliğini korumalı. Eğer bu ülkede adalet de bozulursa tuz kokmuştur denir. Tuzun koktuğu yerde hayat yoktur artık. Hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur.

ASGARİ ÜCRET 2 BİN TL OLMALI

Düne kadar akıllarına gelmeyen dünya kadar sorunu onların önüne koyduk. Akıllarına taşeron işçisi bile gelmezdi. Taşeron işçilerinin haklarına biz sahip çıktık. Bugün o noktaya geldiler, taşeron işçilerine kadro veren KHK’yı çıkardılar. Asgari ücret akıllarına bile gelmezdi. Kapalı kapılar ardında oturur asgari ücreti tespit ederlerdi. Asgari ücret net 1500 lira olacak dedik. 2 yıl önce. Türkiye’de para var da siz parayı başka yere harcıyorsunuz. Şimdi asgari ücret 1404 lira. Eskişehir’den söylüyorum. 2018’de asgari ücret net 2 bin lira olmalı. Para var kardeşim.

ÖLÜRÜZ VE SUSARIZ

Man Adası’nda şirket kuracaksın. Türkiye’de vergi ödememek için her türlü katakulliyi çevireceksin. Ben de bunu dile getirdiğim zaman ey Kılıçdaroğlu dikkatli ol, senin üstüne geliriz. Eğer susacaksam susmamın bedeli bellidir ve ölümdür. Ölürüz ve susarız. Neden Reza Zarrab için olumsuz bir cümle kullanmıyorsun?

18 ADAYI ALIRIZ

Bir konuda daha cevap alamıyorum. 18 adamız ve bir kayalığımız, Yunanistan tarafından işgal edilmiş vaziyette. Beyefendi de biz milliyetçiyiz diye ortalıkta geziyor. 18 adayla ilgili tık yok. 2019’da 18 adayı da alacağız. Rahmetli Ecevit Kıbrıs’a nasıl gitti, Kıbrıs’ı nasıl aldıysa aynı şekilde geleceğiz ve alacağız.”