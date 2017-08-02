Milano'da yapmadan dönmemeniz gereken 10 şey

1- Duomo Katedrali'ni görün

Şehrin merkezinde yer alan Duomo katedrali, dünyanın en büyük dördüncü katedrali olarak biliniyor. Görkemli yapısı ile baş döndürücü bir güzelliğe sahip bu katedralin yapımı 500 yılda tamamlanabilmiş. Şehrin simgesi konumunda olan katedralin çevresi cafe ve restoranlarla dolu.





2- Galleria Vittorio Emmanuele II'de gezin

Milano'nun kalbinde yer alan Galleria Vittorio Emmanuele alışveriş merkezi şehrin eski yapılarından biri. Yapının tavan kısmında yer alan muhteşem işlemeler ziyaretçileri büyülüyor. Alışveriş merkezinde bulunan şık mağazalar ise en yeni moda kreasyonlarını bulabileceğiniz seçeneklerle dolu.







3- La Scala Opera Binası'nı gezin

Dünyanın en önemli opera binalarından biri olan La Scala eşsiz bir atmosfere sahip. Opera binasına ait müzede bulunan heykel, kıyafet ve resimleri inceleyerek binada tarihi bir yolculuğa çıkabilirsiniz.







4- Santa Maria delle Grazie kilisesini ziyaret edin

Milano'da bulunan bu rönesans yapısı içinde Leonardo da Vinci'ye ait "Son akşam yemeği" adlı freski görmeden şehirden ayrılmayın. Biletle girilen kilisede biletlerinizi önceden alarak bu muhteşem eseri sıra beklemeden görme şansı yakalayabilirsiniz.

5- Como Gölü'nü görün

Milano'ya trenle bir saat uzaklıkta yer alan Como gölü dünyanın en güzel gölleri listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Milano'ya gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği gölün çevresinde dünyaca ünlü yıldızların evleri de bulunuyor. Göl çevresinde gezinti yaparak şık bir restoranda büyüleyici manzaraya karşı yemek yiyebilirsiniz.







6- Brera'yı keşfe çıkın

İtalya'nın en şık semtlerinden biri olan Brera'da tur atarak moda ve sanatla iç içe bir gün geçirebilirsiniz. Konsept mağazalara ve galerilere ev sahipliği yapan bu bölgede dünyaca ünlü markalara ait mağazaların vitrinlerine de göz gezdirebilirsiniz.

7- Aperitivo kültürüne ayak uydurun

İtalya'nın gelenekselleşmiş atıştırmalık öğünlerine aperitivo deniliyor. Akşamüstü pek çok barda içkinizin yanında kanepe ve mezelerin tadına bakarak İtalyanlar'ın yaptığı gibi bir aperitivo deneyimi yaşamadan şehirden ayrılmayın.







8- Castello Sforzesco Kalesi'ni görün

Milano'da bulunan Castello Sforzesco kalesi, 14'üncü yüzyılda yapımına başlanan ve bugüne kadar pek çok savaşa tanıklık etmiş bir kale. Avrupa'daki önemli kaleler arasında bulunan Sforzesco ayrıca önemli bir müze ve sanat merkezi olarak da gezilebiliyor.





9- Ossobuca’yı tadın

Et yemekleri konusunda diğer şehirlere göre daha başarılı olan Milano'da "ossobuca" adlı yemeği tatmalısınız. Patates, kereviz ve soğanla yapılan bu et yemeği harika bir tada sahip.





10- Sarravella Designer Outlet'de alışveriş yapın

Milano pek çok markanın seri sonu ürünlerini bulabileceğiniz outlet merkezleri ile dolu. Tren ve arabayla ulaşılan Sarravella Designer Outlet alışveriş merkezi ise bunlar arasında en popüler olanlardan biri. Outlet merkezinde lüks ürünlere ulaşılabilir fiyatlarla sahip olabilirsiniz.