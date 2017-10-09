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Milano'da nerelerden alışveriş yapabilirsiniz?

Avrupa'da alışveriş denince akla ilk gelen şehirlerden olan Milano sayısız seçeneği bir arada sunuyor. İşte alışveriş keyfini doyasıya yaşayacağınız yerler...

Fotoğraflar: Alamy
09.10.2017 - 11:08

Sanat, lüks giyim ve moda denildiğinde dünyada öne çıkan şehirlerden biri olan Milano, İtalya'nın en şık şehirlerinden biri. Milano'da dünyaca ünlü tasarımcıların en son kreasyonlarını bulabilir ve son trendleri takip edebilirsiniz.

Milano'da nerelerden alışveriş yapabilirsiniz?

La Rinascente

Milano'nun çok katlı alışveriş merkezlerinden biri olan La Rinascente, Duomo'nun hemen karşısında yer alıyor. Kıyafetten ev ürünlerine, ayakkabıdan çantaya kadar geniş bir ürün seçkisi mağazada sizleri bekliyor. En üst kattaki yeme-içme mekanı ise Duomo manzarası eşliğinde keyifli vakit geçirmenizi sağlıyor.

Milanoda nerelerden alışveriş yapabilirsiniz

10 Corso Como

Milano'nun en ünlü konsept mağazalarından biri olan 10 Corso Como, dünyanın en ünlü tasarımcılarının özel koleksiyonlarını görebileceğiniz bir yer. Tasarım mağazasında ayrıca moda ve sanat kitapları bulabileceğiniz bir kat ve soluklanabileceğiniz harika bir cafe de var.

Galleria Vittorio Emanuele II

Milano'nun kalbinde bulunan ve en eski alışveriş merkezlerinden biri olan Galleria Vittorio Emanuele II, tarihi bir pasaj görünümünde. Dünyanın en ünlü mağazalarından tarihi bir atmosferde alışveriş yapmak mümkün.

Milanoda nerelerden alışveriş yapabilirsiniz

Navigli

Kanallar etrafında konumlanan Navigli bölgesi bohem ve salaş bir ruha sahip. Antika eşyalardan sanatsal tasarımlara kadar pek çok özgün objeye burada rastlamak mümkün. Kanal kenarında bulunan şirin cafelerde soluklanmak ise oldukça keyifli.

Via Torino

Milano'nun özgün butiklerinin bulunduğu Via Torino'da uygun fiyatlı butikler ve ilginç tasarımlı eşyalar bulunabilir. Erişilebilir ürünlere ev sahipliği yapan caddede aynı zamanda yerel restoranlara da rastlamak mümkün.

Milanoda nerelerden alışveriş yapabilirsiniz

Il Salvagente

Milano'nun merkezinde yer alan Il Salvagente mağazası ünlü İtalyan markalarının outlet kreasyonlarını bulabileceğiniz bir alışveriş noktası. Uygun fiyatlı bi çok tasarım ürüne burada kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Via Montenapoleone

Milano'nun en ünlü alışveriş caddeleri arasında olan Via Montenapoleone'de kendinizi lüks mağazaların ihtişamına bırakabilir, göz alıcı tasarımlar arasında kendinizi kaybedebilirsiniz.

Milanoda nerelerden alışveriş yapabilirsiniz

Via Della Spiga

Şehrin ortasında alışveriş adına en lüks mağazaları bulabileceğiniz Via Della Spiga, etkileyici mimariye sahip olan binaları ve başarılı görsel sunumları olan mağazaları ile şehirde mutlaka görmeniz gereken yerlerden biri.

Serravalle Designer Outlet

Milano'nun en büyük alışveriş noktalarından olan Serravalle Designer Outlet, dünyaca ünlü markaların bir önceki sezona ait ürünlerine ulaşabileceğiniz bir yer.

Milanoda nerelerden alışveriş yapabilirsiniz

Corso Venezia

Corso Venezia, büyüleyici konseptte mağazalar ve şık cafelerin bulunduğu bir cadde. Tasarımcı butiklerinin yanında caddede ayrıca lüks moda evlerinin geniş ve ihtişamlı mağazalarına da rastlayabilirsiniz.

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