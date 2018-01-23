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    Milano'da 'Masumiyet'

    Hürriyet Haber
    23.01.2018 - 21:19 | Son Güncelleme:

    Nobelli yazar Orhan Pamuk’un İstanbul’da 2012’de açtığı Masumiyet Müzesi’ndeki eşyalarının replikalarından oluşan bir seçki, Milano’daki Bagatti Valsecchi Müzesi’nde sergilenmeye başladı.

    19 Ocak’ta açılan sergi için Milano’ya giden Orhan Pamuk, sanat tarihçisi Prof. Salvatore Settis ile Masumiyet Müzesi, müzeler ve şehirler üzerine bir konuşma yaptı. Bagatti Valsecchi Müzesi yöneticisi Lucia Pini ve Laura Lombardi’nin küratörlüğünde gerçekleşen ‘Aşk, Müzeler, İlham’ adlı bir sergide İstanbul’daki müzede yer alan 29 kutunun replikaları (tıpatıp taklitleri) yer alıyor. Milano’nun merkezindeki sergi, 24 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek.

    Daha önce 2016’da Londra’da (Courtauld Gallery) ve 2017’de Oslo’da bulunan Kültürler Müzesi’nde, Masumiyet Müzesi’nden seçilmiş kutuların tıpatıp taklitlerinin sergilendiği iki sergi açılmıştı. Milano’daki Bagatti Valsecchi Müzesi’ndeki serginin özel bir anlamı ise romanın başkahramanı Kemal Basmacı’nın bu müzeye özel bir ilgisi ve yakınlığı... Kemal Basmacı, romanda anlatıldığı gibi müzeye beş dakika mesafedeki Grand Hotel De La Milan’da vefat etmişti. İstanbul’daki Masumiyet Müzesi’ni kurmadan önce dünyada beş binin üzerinde müzeyi ziyaret eden Kemal Basmacı, en çok Bagatti Valsecchi Müzesi’nden etkilenmişti. Romanda Kemal Basmacı’nın bu müzeyi defalarca ziyaret ettiği anlatılıyor.

    Pamuk’un Masumiyet Müzesi adlı aşk romanı Türkiye’de olduğu gibi İtalya’da 2009 yılında yayımlandığında bestseller olmuştu. Aynı adlı müze İstanbul’da 2012’de açıldığından beri yerli ve yabancı ziyaretçilerden ilgi görmeye devam ediyor. Bir aşk hikayesini eşyalarla anlatan müze, aynı zamanda 1950’lerden 2000’lere İstanbul’daki gündelik hayat üzerine pek çok ayrıntı ve eşyayı da koleksiyonunda barındırıyor. Masumiyet Müzesi, 2014 yılında Avrupa Müze Forum’u tarafından verilen, Avrupa’da ‘Yılın Müzesi Ödülü’nü kazanmıştı.

    Etiketler: gazetehaberleri
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