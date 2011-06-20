Mil gezginleri

Tatil profesyonelleri uzun zamandır uçak biletlerini bedavaya getiriyor. Yıl boyu kredi kartı harcamasından, iş ve özel uçuşlardan biriktirdikleri millerle dünyanın
BU ŞEHİRLERE GİDERKEN DİKKAT
HİKMET ÜNAL (Tekstilci / 37 yaşında)
Oxford Cinayetleri’nin çekildiği mekanları merak ediyordum, şehre gittim
Mesleğim nedeniyle çok seyahat ediyorum. Son beş yıldır uçuşlarımda kredi kartımın sağladığı milleri kullanıyorum. Cape Town, Sao Paulo, New York gibi uzun uçuşlar dahil, pek çok şehre gittim millerle. 10 yurtdışı uçuşumdan en az ikisi tatil amaçlı. Zaten milleri yurtiçinde kullanmak pek akılcı değil. Çoğunlukla THY’nin promosyonlarını takip ediyorum. Millerden yüzde 20 avantaj sunuyor, ayrıca elite plus üyelerine yılda iki kez bileti upgrade etme imkanı veriliyor. Bence milleri en etkili kullanma yolu, bileti erken alıp, business konforundan yararlanmak. Ekonomi biletini business’a yükseltmek için mil kullanmak çok pahalıya geliyor. Geçmişte yıllık tatillerimin dışında, yılda beş, altı kez yurtdışında uzun hafta sonu kaçamakları yapardım. Biriken millerin teşvikiyle şimdi bu sayı yılda dokuz, ona çıktı.
Çoğunlukla Dubai, Milano, Moskova, Paris’e uçuyorum. Artık dünyayı daha çok merak ediyorum. Örneğin millerle Tayland’a, hiç aklımda yokken Los Angeles’e uçmayı planlıyorum. Gelecek ay yine tatil için Hindistan’a gideceğim.
Son yıllarda biriken millerin teşvikiyle çıktığım, beni en mutlu eden seyahat eşimle gittiğim Oxford’du. Geçen yıl haziran ayında Londra üstünden gittik. Beş gün kaldık. Şehrin beni en çok etkileyen özelliği, İstanbul’da hiçbir zaman göremediğim kadar çok yeşil alanı görmemdi. Londra kozmopolit bir kent, pek çok ulusun üyeleri bir arada yaşıyor. Oxford ise İngiltere’nin gerçek sosyal dokusunu yansıtan, iyi bir örnek. Halkı çok kibar, yardımsever. Pub’larına gitmek bile başlıbaşına bir mutluluk nedeni. Üniversite şehri olduğu için nüfus genç. Bu hayata dinamizm kazandırıyor. Düzenli, ulaşımı kolay, bezdirici trafik yok. Önceki yıl “Oxford Cinayetleri” filmini izlemiş, çekildiği mekanları çok merak etmiştim. Bu gezi sırasında filmin çekildiği mekanları gezdim. At arabalarının gezdiği sokaklarda, kandille aydınlatılan mekanlarda, kalelerin, şatoların arasında kendimi geçmişte gibi hissettim. Oxford bana Floransa’yı çağrıştırdı. Bu nedenle sevdim. İngiltere’de şato ve kalelerin bulunduğu diğer şehirleri de keşfetmek istiyorum şimdi. İlk fırsatta İskoçya ve İrlanda’ya gitmek istiyorum.
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