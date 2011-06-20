Mil gezginleri





Tatil profesyonelleri uzun zamandır uçak biletlerini bedavaya getiriyor. Yıl boyu kredi kartı harcamasından, iş ve özel uçuşlardan biriktirdikleri millerle dünyanın

BU ŞEHİRLERE GİDERKEN DİKKAT



Eğer tatilinizi bu 10 kentte geçirecekseniz siz siz olun kapkaççılara, yankesicilere karşı mutlak önlem alın.



TripAdvisor sitesi, son 12 ayda soyulan turistlerin şikayetleri üzerine yaptığı sıralamada İspanya’nın Barselona kentini “Kapkaçın Başkenti” olarak gösterdi.







Özellikle Barcelona’nın kalbi olarak bilinen Las Ramblas Caddesi’nde kurbanlar soyuluyor. İkinci sırada Roma var. Yankesiciler Aşk Çeşmesi, Pantheon civarı ve metroları tercih etmekte.



Üçüncü sırada ise Paris bulunuyor. Eyfel Kulesi ve Louvre Müzesi çevresi ile parklar, kırmızı alarm veriyor.



İspanya’nın Başkenti Madrid, listede dördüncülüğünü bu yıl da korudu. El Rasto bit pazarına giden turistin başı belaya girebiliyor.



ATİNA'DA AKROPOL TUZAĞI



Beşinci, Yunanistan’ın başkenti Atina oldu. Akropol harabelerinin bulunduğu tepe, tam bir tuzak. Prag altıncı, Alicante’deki Costa Brava yedinci, Portekiz’in başkenti Lizbon sekizinci, bir başka İspanyol kenti Tenerife dokuzuncu. Londra bu yıl top ten listesine son sıradan girdi. Nasıl önlem alınmalı?



İŞTE ÖNLEMLER



Dünya çapında kullanılan seyahat sitesine göre, kapkaççılara veya yankesicilere yem olmamak için turistlerin cüzdanlarını arka cepleri yerine öp ceplerinde taşımalı. Sırt çantalarını sırt yerine göğüse asmalı ve sürekli etrafı gözlemeyi, uyanık olmayı, kalabalık arasına girmemeyi alışkanlık haline getirmeli. Ayrıca ödeme yaparken başkaları tarafından izlenmemeye de dikkat etmek gerekiyor.



Kalabalık otobüs veya metrolara binmemek, otel odasında kıymetli eşya bırakmamak ya da kasaya koymak alınabilecek diğer önlemler arasında





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HİKMET ÜNAL (Tekstilci / 37 yaşında)

Oxford Cinayetleri’nin çekildiği mekanları merak ediyordum, şehre gittim

Mesleğim nedeniyle çok seyahat ediyorum. Son beş yıldır uçuşlarımda kredi kartımın sağladığı milleri kullanıyorum. Cape Town, Sao Paulo, New York gibi uzun uçuşlar dahil, pek çok şehre gittim millerle. 10 yurtdışı uçuşumdan en az ikisi tatil amaçlı. Zaten milleri yurtiçinde kullanmak pek akılcı değil. Çoğunlukla THY’nin promosyonlarını takip ediyorum. Millerden yüzde 20 avantaj sunuyor, ayrıca elite plus üyelerine yılda iki kez bileti upgrade etme imkanı veriliyor. Bence milleri en etkili kullanma yolu, bileti erken alıp, business konforundan yararlanmak. Ekonomi biletini business’a yükseltmek için mil kullanmak çok pahalıya geliyor. Geçmişte yıllık tatillerimin dışında, yılda beş, altı kez yurtdışında uzun hafta sonu kaçamakları yapardım. Biriken millerin teşvikiyle şimdi bu sayı yılda dokuz, ona çıktı.







Çoğunlukla Dubai, Milano, Moskova, Paris’e uçuyorum. Artık dünyayı daha çok merak ediyorum. Örneğin millerle Tayland’a, hiç aklımda yokken Los Angeles’e uçmayı planlıyorum. Gelecek ay yine tatil için Hindistan’a gideceğim.

Son yıllarda biriken millerin teşvikiyle çıktığım, beni en mutlu eden seyahat eşimle gittiğim Oxford’du. Geçen yıl haziran ayında Londra üstünden gittik. Beş gün kaldık. Şehrin beni en çok etkileyen özelliği, İstanbul’da hiçbir zaman göremediğim kadar çok yeşil alanı görmemdi. Londra kozmopolit bir kent, pek çok ulusun üyeleri bir arada yaşıyor. Oxford ise İngiltere’nin gerçek sosyal dokusunu yansıtan, iyi bir örnek. Halkı çok kibar, yardımsever. Pub’larına gitmek bile başlıbaşına bir mutluluk nedeni. Üniversite şehri olduğu için nüfus genç. Bu hayata dinamizm kazandırıyor. Düzenli, ulaşımı kolay, bezdirici trafik yok. Önceki yıl “Oxford Cinayetleri” filmini izlemiş, çekildiği mekanları çok merak etmiştim. Bu gezi sırasında filmin çekildiği mekanları gezdim. At arabalarının gezdiği sokaklarda, kandille aydınlatılan mekanlarda, kalelerin, şatoların arasında kendimi geçmişte gibi hissettim. Oxford bana Floransa’yı çağrıştırdı. Bu nedenle sevdim. İngiltere’de şato ve kalelerin bulunduğu diğer şehirleri de keşfetmek istiyorum şimdi. İlk fırsatta İskoçya ve İrlanda’ya gitmek istiyorum.



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