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    Mikrofonu aldı, böyle dedi: Oğlumu tutuklayın

    DHA
    10.10.2017 - 16:42 | Son Güncelleme:

    Denizli'de düzenlenen ’Halk Günü’ toplantısına katılan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi, oğlunun madde bağımlısı olduğunu ve uyuşturucu madde satışı yaptığını belirterek Vali Hasan Karahan’dan tutuklanması için yardımını istedi.

    Denizli Valiliği’nce her ayın ikinci salı günü yapılan ’Halk Günü’ toplantısı Vali Hasan Karahan başkanlığında yapıldı. Valilik binası konferans salonundaki toplantıya gelenler sıkıntı ve taleplerini dile getirdi. Toplantıda hazır bulunan daire müdürleri ise sorunların çözümüne ilişkin kendi alanlarıyla ilgili çalışma başlattı.

    Pamukkale İlçesi’nden toplantıya katılarak isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi, 24 yaşındaki oğlunun madde bağımlısı olduğunu, ayrıca uyuşturucu madde satışı yaptığını belirterek tutuklanmasını istedi.

    Yaşadıklarından aile olarak rahatsız olduklarını ifade eden baba, çözüm için Vali Karahan’dan yardım istedi. Uyuşturucu satışının yaşadığı mahallede sıklıkla görüldüğünü aktaran baba, vatandaşların bu konuda mağdur olduğunu aktardı.

    Vali Hasan Karahan ise, sorunun çözümü için yetkili birim amirlerine talimat verdi.

    Etiketler: Mikrofon , Denizli , Halk günü , uyuşturucu
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