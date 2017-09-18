Mikail Yüksel, birinci sıradan aday oldu

YÜKSEL, partinin hafta sonu düzenlenen Göteborg bölge kurultayında, delegelerin yüzde 69’unun oyunu aldı. Şimdiye kadar İsveç’te birinci sıradan milletvekili adayı gösterilen ilk Türkiye kökenli siyasetçi olan 35 yaşındaki Mikail Yüksel, şunları söyledi: “Seçim bölgemde delegelerin verdiği büyük destek beni oldukça mutlu etti. Ben Türkiye kökenli İsveçli bir siyasetçiyim. Bundan sonra Allah izin verirse tek amacım İsveç’in sorunlarıyla ilgilenmek. Benim için ‘uyum’ ve ‘getto’ diye adlandırdığımız kenar mahallelerdeki çete olayları öncelikli geliyor.”

‘HERKESE ÖRNEK OLMAK İSTİYORUM’

İsveç’e gelmeden önce Konya’nın Kulu ilçesinde yaşadığını anlatan Yüksel, şöyle devam etti: “Bu ülkedeki hayatıma bulaşıkçı olarak başladım. Pizzacılık, taksi şoförlüğü, kaynakçılık gibi birçok iş yaptım. Türk ve göçmen kökenli siyasetçi eksiği olduğunu görerek Göteborg Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümüne girdim ve aynı zamanda da siyasete atıldım. 3 yıl gibi kısa bir sürede çok çaba göstererek bu başarıyı elde ettim. Hedefim, bir göçmenin bulaşıkçılıktan İsveç meclisine gidip bu ülke için faydalı işler yapabileceğini göstermek. Herkese örnek olmak.”