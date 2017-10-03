Migros'un 20 mağazası resmen CarrefourSA'nın

Carrefoursa, geçen Ağustos ayı başında, 12'si Migros 8'i Kipa olmak üzere 20 mağazayı devraldığını açıklamıştı.

MİGROS'UN BİN 685 MAĞAZASI VAR

Perakende sektönünün önemli oyuncularından Migros'un 1606 Migros ve 42 Macrocenter olmak üzere yurtiçinde 1648 mağaza bulunuyor. Migros, yurtdışında ise 37 Ramstore ile toplamda 1685 mağazayla hizmet veriyor. Migros bünyesinde bulunan Kipa'nın ise 168 mağazası bulunuyo.

MAĞAZALAR EGE BÖLGESİ'NDE

Carrefoursa'nın ise Türkiye genelinde 625 mağazası bulunuyor. Migros ve Kipa'dan Carrefoursa'ya devri yapılan mağazaların Ege Bölgesi'nde bulunduğu öğrenildi.

BAŞKA İŞLEMLER İÇİN DE KARAR ÇIKTI

Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulan Kurul kararlarına göre, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğinin "Trafik Sigortası Referans Skorlama Projesi" ile Türk Hava Yolları ve Türkiye Garanti Bankası arasında imzalanan "THY Frequent Flyer Programı Miles & Smiles Kredi Kartı İşbirliği Sözleşmesi"ne iki yıl süreyle bireysel muafiyet tanınmasına karar verildi.

Kurul, Adalet Bakanlığı Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü ile Türk Telekomünikasyon AŞ arasında akdedilen Ön Ödemeli Arama Kartı Hizmeti Protokolü'nün grup muafiyetinden yararlandığı yönünde karar aldı.

ŞİRKETLER TEK ÇATI ALTINDA

Yazıcılar Holding, Anadolu Endüstri Holding ve Özilhan Sınai Yatırım'ın, Yazıcılar Holding çatısı altında birleştirilmesi ve böylece Birleşik Yazıcılar Holding AŞ'nin oluşması ve tüm Anadolu Grubu şirketlerinin de bu hukuki yapının altında toplanması işleminin kapsamda olmadığı hükme bağlandı.

Mefro Wheels GmbH'nin paylarının tamamının, Accuride Corporation tarafından, Zodiac Aerospace SA'nın tek kontrolünün Safran SA tarafından, TRW Automotive Inc. Gövde Kontrol Sistemleri iş kolununun Luxshare Limited tarafından devralınması işlemlerine izin veren Kurul, Enfesler Gıda Pazarlama'nın Üç Yapraklar Çay Fabrikası ve bu fabrikaya ait malvarlığının, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından satın alma yoluyla devralınması, PharMerica Corporation'ın ortak kontrolünün dolaylı olarak KKR & Co. LP ve kontrol ettiği portföy şirketleriyle Walgreens Boots Alliance ve bağlı iştirakleri tarafından devralınması işlemlerini onayladı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR