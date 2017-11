Migros’tan ucuz et başvurusu

ESK’dan 25 TL’ye karkas et alarak kıymanı kilogramını 29 TL, kuşbaşının kilogramını ise 31 TL satmak için taahhütte bulunup, başvuru yapan zincir marketler arasında Migros ve A101’in olduğu ifade edildi. Ucuz eti marketlerinde satmak için başvuru yapan Gıda Perakendecileri Federasyonu henüz ESK’dan bir cevap alamazken, 81 ilde şubesi olmayan yerel marketlerin yaptığı başvuruların da henüz sonuçlanmadığı belirtildi. ESK temsilcileri ise yaptığı açıklamada marketlerde ucuz et için bir kaç güne daha ihtiyaç duyulduğunu belirtti. ESK yetkilileri, “Başvuru yapan zincir marketlere karkas et verileceği için etin hazırlanması zaman alacak. Karkas et marketler tarafından ayrılacak, paketlenecek. Ürünlerin rafa gelmesi için 2-3 güne ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

1835 MAĞAZADA SATACAK

Başvuru yapan zincir marketler arasında yer alan Migros da şu açıklamayı yaptı:

“Halkımızın en temel besinleri arasında yer alan sağlıklı etin, en uygun fiyatla en fazla kişiye ulaştırılması, tüm perakendecilerin önemle üstünde durduğu bir konudur. Migros, tüketicilerin kısıtlı bütçelerini destekleyecek şekilde mümkün olan tüm kanallardan en uygun fiyatlı ete ulaşmaları için yapılan seferberliği desteklemeye hazırdır. Migros, et işleme merkezi olan Türkiye’deki tek perakendecidir. Et ve Süt Kurumu’ndan dana karkas olarak temin edilecek ucuz fiyatlı eti, Migros et işleme merkezimizde en sağlıklı şartlarda işleyerek, günlük olarak Türkiye genelinde 1.835 mağazada satışa sunmayı hedeflemektedir.”

Migros’ta, Migros Kasap Okulu tarafından yetiştirilmiş 2 bin 528 adet kasap istihdam edildiği belirtilen açıklamada, “Bunların bir bölümü et merkezimizde, diğerleri ise mağazalarda görev almaktadır. Migros, Et ve Süt Kurumu’na tüm geçerli belgelerle resmi müraacatta bulunmuştur. Halkın ucuz et yemesi için belirlenen fiyatlarda satılması adına hiçbir kâr amacı gütmeden teklifte bulunmuştur. Bunun sonucu olarak, ESK’nın belirlediği gibi, kilogramı 29 TL fiyatlı dana kıymanın ve 31 TL fiyatlı dana kuşbaşının hijyenik paketleme ile halka ulaştırılması hedefine destek verecektir. Ucuz etin Türkiye genelinde yaygın dağılımının sağlanabilmesi için, Türkiye’deki perakende kuruluşlarının tamamının teklif verebilmesi ve sağlıklı koşulları sağlayan tüm perakendecilerin bu seferberliğe dahil olarak ESK’nın gelen tüm teklifleri değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Böylece sağlıklı rekabet ortamında Et ve Süt Kurumu’nun, tüm perakendecilere açık ve eşit mesafede duran yaklaşımı ile halka ucuz et sunulmuş olacaktır” ifadeleri kullanıldı.