Migros'tan 'ucuz et' başvurusu

Migros, Et ve Süt Kurumu'nun (ESK), marketlere ucuz et satışı için açtığı ilana başvuruda bulundu.

Konuya ilişkin şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Migros, et işleme merkezi olan Türkiye'deki tek perakendecidir. ESK'dan dana karkas olarak temin edilecek ucuz fiyatlı eti, Migros et işleme merkezimizde en sağlıklı şartlarda işleyerek, günlük olarak Türkiye genelinde 73 ildeki 1835 mağazada satışa sunmayı hedeflemektedir. Ayrıca Migros'ta, Migros Kasap Okulu tarafından yetiştirilmiş 2 bin 528 kasap istihdam edilmektedir. Bunların bir bölümü et merkezimizde, diğerleri ise mağazalarda görev almaktadır. Migros bugün, Et ve Süt Kurumu'na tüm geçerli belgelerle resmi müracaatta bulunmuştur. Migros, ESK'nın belirlediği gibi kilogramı 29 TL fiyatlı dana kıymanın ve 31 TL fiyatlı dana kuşbaşının hijyenik paketleme ile halka ulaştırılması hedefine destek verecektir"

ESK'nın ilgili ilanına başvurular dün sona ererken, marketlere et satışına bugünden itibaren başlanması bekleniyor.

Buna göre marketler, ürünleri 0,5 kilogramlık ambalajlarda satacak. Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren reyonlarında başka kıyma ve kuşbaşı ürün bulunduramayacaklar. Marketler 'ucuz' eti KDV dahil kıymayı kilogramı 29 liradan, kuşbaşını kilogramı 31 liradan satacak.