Migros ve Makro cephesinden 'satış' açıklaması

Migros'un KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Şirketimizin, Makro Market'i satın almak için görüşmeler yaptığına dair 09 Kasım 2017 tarihinde basın ve yayın organlarında haberler yer almıştır. Şirketimiz uzun vadeli büyüme stratejileri doğrultusunda, sektöründeki çeşitli fırsatları sürekli olarak değerlendirmektedir. Ancak mevcut durumda bu çerçevede kamunun bilgilendirilmesini gerektirecek somut bir gelişme bulunmamaktadır."

"MAKRO’YU DA İNCELİYORUZ"

Öte yandan Bloomberg’e konuşan Migros Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, "Makro bildiğimiz tandığımız bir kurum. Ancak şirketi almak için bir girişim ya da konuşma içine girmiş değiliz. Gelecekte olur mu olmaz, onu da söylemek zor. Ancak Migros bütün market zincirleri gibi Makro’yu da inceliyor" dedi.

Makro Grup Şirketler Başkanı Şeref Songör de Hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada, bu konuda kendileri ile bir temasa geçilmediğini aktardı.

253 MAĞAZASI BULUNUYOR

Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden Makro Market, yaşadığı mali sıkıntıyı aşamayınca konkordato talebinde bulunmuştu. Makro ve Uyum marketlerini bünyesinde bulunduran Makro Market A.Ş’nin Türkiye genelinde 253 mağazası ve 6 bin 500 çalışanı bulunuyor. 1.7 milyar lira cirosu bulunan şirketin ortaklarından Şeref Songör, "Batık durumda değiliz. 2-3 aylık süreye ihtiyacımız var" demişti.

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