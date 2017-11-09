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Migros ve Makro cephesinden 'satış' açıklaması

Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
09.11.2017 - 13:05 | Son Güncelleme:

Geçtiğimiz günlerde konkordato ilan eden Türkiye`nin en büyük market zincirlerinden Makro Market`e Migros`un talip olduğu yönündeki haberlerle ilgili iki şirketten de açıklama geldi. Migros KAP üzerinden bir açıklama yaparak "kamunun bilgilendirilmesini gerektirecek somut bir gelişme bulunmamaktadır." dedi. Migros Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ise "Migros bütün market zincirleri gibi Makro’yu da inceliyor" dedi. Makrom Yönetim Kurulu Üyesi Şeref Songör ise, Hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada "Bizimle bu konuda herhangi bir temasa geçilmiş değil" dedi.

Migros'un KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Şirketimizin, Makro Market'i satın almak için görüşmeler yaptığına dair 09 Kasım 2017 tarihinde basın ve yayın organlarında haberler yer almıştır. Şirketimiz uzun vadeli büyüme stratejileri doğrultusunda, sektöründeki çeşitli fırsatları sürekli olarak değerlendirmektedir. Ancak mevcut durumda bu çerçevede kamunun bilgilendirilmesini gerektirecek somut bir gelişme bulunmamaktadır."

"MAKRO’YU DA İNCELİYORUZ"

Öte yandan Bloomberg’e konuşan Migros Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, "Makro bildiğimiz tandığımız bir kurum. Ancak şirketi almak için bir girişim ya da konuşma içine girmiş değiliz. Gelecekte olur mu olmaz, onu da söylemek zor. Ancak Migros bütün market zincirleri gibi Makro’yu da inceliyor" dedi.

Makro Grup Şirketler Başkanı Şeref Songör de Hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada, bu konuda kendileri ile bir temasa geçilmediğini aktardı. 

253 MAĞAZASI BULUNUYOR

Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden Makro Market, yaşadığı mali sıkıntıyı aşamayınca konkordato talebinde bulunmuştu. Makro ve Uyum marketlerini bünyesinde bulunduran Makro Market A.Ş’nin Türkiye genelinde 253 mağazası ve 6 bin 500 çalışanı bulunuyor. 1.7 milyar lira cirosu bulunan şirketin ortaklarından Şeref Songör, "Batık durumda değiliz. 2-3 aylık süreye ihtiyacımız var" demişti.

 

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