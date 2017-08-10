Ünlü market zincirleri kurbanlık fiyatlarını açıkladı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hem küçükbaş hem de büyükbaş kurban fiyatları merakla bekleniyor. Kurban pazarlarında fiyatlar değişkenlik gösterirken, bazı büyük marketlerde kurban fiyatları belli olmaya başladı.

16 KİLOLUK KOÇ BİN 155 TL

Migros minimum 12 kilogramlık koçu 995 TL'den, 16 kilogramlık koçu ise bin 155 TL'den satacağını açıkladı. 21 kilogramlık 1/7 oranında eşit hisse büyükbaş ise bin 295 TL'den satılacak.

Öte yandan tercih eden müşteriler, kurbanlarını ZİÇEV (Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı) ve Koruncuk (Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar) Vakfı’na bağışlayabilecek.

BÜYÜKBAŞTA HİSSE BİN 190 LİRA

CarrefourSA'da ise "Küçükbaş Karaman Kurban Paketi" 990 TL, 1/7 oranında "Büyükbaş Kurbanlık Hisse" bin 190 TL, "Küçükbaş Kıvırcık Kurban Paketi" bin 90 TL, "Küçükbaş Keçi Kurban Paketi" 950 TL olarak belirlendi.

KIZILAY'DA 735 LİRA

Kızılay bu yıl için kurban fiyatını 735 lira olarak belirledi. Kurumu ylurt dışı kurban fiyatları da 500 lira olarak belirlendi.

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