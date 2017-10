Migros "ucuz et satışı" için başvurusunu yaptı

Açıklamada, Migros'un, tüketicilerin kısıtlı bütçelerini destekleyecek şekilde mümkün olan tüm kanallardan en uygun fiyatlı ete ulaşmaları için yapılan seferberliği desteklemeye hazır olduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Migros, et işleme merkezi olan Türkiye'deki tek perakendecidir. Et ve Süt Kurumu'ndan (ESK) dana karkas olarak temin edilecek ucuz fiyatlı eti, Migros et işleme merkezimizde en sağlıklı şartlarda işleyerek, günlük olarak Türkiye genelinde bin 835 mağazada satışa sunmayı hedeflemektedir. Ayrıca Migros'ta, Migros Kasap Okulu tarafından yetiştirilmiş 2 bin 528 kasap istihdam edilmektedir. Bunların bir bölümü et merkezimizde, diğerleri ise mağazalarda görev almaktadır. Migros bugün, Et ve Süt Kurumu'na tüm geçerli belgelerle resmi müracaatta bulunmuştur. Halkın ucuz et yemesi için belirlenen fiyatlarda satılması adına hiçbir kar amacı gütmeden teklifte bulunmuştur. Bunun sonucu olarak Migros, ESK'nın belirlediği gibi kilogramı 29 TL fiyatlı dana kıymanın ve 31 TL fiyatlı dana kuşbaşının hijyenik paketleme ile halka ulaştırılması hedefine destek verecektir."

Ucuz etin Türkiye genelinde yaygın dağılımının sağlanabilmesi için Türkiye'deki perakende kuruluşlarının tamamının teklif verebilmesi, sağlıklı koşulları sağlayan tüm perakendecilerin bu seferberliğe dahil olması ve ESK'nın gelen tüm teklifleri değerlendirmesi gerektiği belirtilen açıklamada, böylece sağlıklı rekabet ortamında ESK'nın tüm perakendecilere açık ve eşit mesafede duran yaklaşımı ile halka ucuz et suunulmuş olacağı bildirildi.