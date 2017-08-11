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Migros ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Hürriyet Haber
11 Ağustos 2017 - 10:07Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 10:07

Migros ikinci çeyrekte 117.5 milyon lira zarar açıklarken, 2017'nin ilk yarısında 789,5 milyon TL net kar kaydetti.

Migros ikinci çeyrek 2017 finansal sonuçlarını açıkladı. Migros ikinci çeyrekte 117.5 milyon lira zarar etti. Şirket geçen yıl aynı dönemde 36.3 milyon lira zarar açıklamıştı. Migros'un KAP'a bildirdiği finansal sonuçlarına göre, ikinci çeyrekte satış gelirleri ise geçen yıl aynı döneme göre yüzde 47 artışla 3.92 milyar lira olarak gerçekleşti.

MİGROS İLK YARIYI YILDA 789,5 MİLYON TL KAR ETTİ

Migros’un konsolide satışları, ilk yarı yılda yüzde 38,5 arttı ve 7 milyar TL’yi aştı. Kipa dahil konsolide satış büyümesi, yılın ikinci çeyreğinde daha da güçlü seyretti ve yüzde 47,1 oldu. Rekabetçi fiyatlama, müşteriye daima daha fazla değer yaratmaya yönelik etkin sezonluk kampanyalar ve istikrarlı artan mağaza sayısı Şirketin büyümesini destekledi.

Yılın ilk yarısında konsolide brüt kar yüzde 33,8 artarken Kipa etkisine rağmen brüt kar marjı yüzde 26,0 yüzde oldu.

İlk yarı yılda konsolide VAFÖK 348 milyon TL’ye ulaştı ve VAFÖK marjı yüzde 5,0 ile Şirketin Kipa dahil yılın tamamı için hedeflediği yüzde 5,0-5,5 bandında gerçekleşti. Kira öncesi VAFÖK ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,9 artarken, kira öncesi VAFÖK marjı yüzde 10,0 oldu.

Şirketin karlılığı kur farkı giderlerinden etkilense de, Migros 2017'nin ilk yarısında 789,5 milyon TL net kar kaydetti. (İlk çeyrek 2017: 907 milyon TL).

Etiketler: finansal sonuçlar , Migros , kar-zarar
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