Migros da ‘ucuz et’ satışına başladı

Gazetelere ilan veren Migros, ‘Uzman Kasap’ etiketli ürünlerin vakumlu ambalajlarda sunulacağını, indirimli fiyatların 7-13 Kasım tarihleri arasında geçerli olacağını belirtti.

Et ve Süt Kurumu (ESK) aracılığıyla ‘ucuz et’ satışı BİM ve A101 marketlerinde başlanmıştı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba başlanan uygun fiyattan et satışının piyasa oturana kadar süreceğini söylemişti. Fakıbaba, günlük 6 bin ton ucuz karkas eti 10 bin tona çıkarabileceklerini açıklamıştı.

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