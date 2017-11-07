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Migros da ‘ucuz et’ satışına başladı

Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
07.11.2017 - 15:38 | Son Güncelleme:

Migros bir hafta boyunca kıymanın kilosunu 29, kuşbaşını ise 31 TL’den satacağını duyurdu.

Gazetelere ilan veren Migros, ‘Uzman Kasap’ etiketli ürünlerin vakumlu ambalajlarda sunulacağını, indirimli fiyatların 7-13 Kasım tarihleri arasında geçerli olacağını belirtti.

Et ve Süt Kurumu (ESK) aracılığıyla ‘ucuz et’ satışı BİM ve A101 marketlerinde başlanmıştı.

Migros da ‘ucuz et’ satışına başladı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba başlanan uygun fiyattan et satışının piyasa oturana kadar süreceğini söylemişti. Fakıbaba, günlük 6 bin ton ucuz karkas eti 10 bin tona çıkarabileceklerini açıklamıştı. 

 

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Etiketler: Migros ucuz et
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