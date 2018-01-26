Migros Çalışma Saatleri 2018 - Migros Market Kaçta Kapanıyor/Açılıyor

Migros İsviçre Migros Kooperatifler Birliği ve İstanbul Belediyesi'nin ortak girişimi ile 1954 yılında kuruldu, bugün Türkiye'nin en büyük market zinciri. Tüm Türkiye'de 244 mağazası ve 6 bin çalışanı olan zincir yurtdışına da yatırım yapıyor.

1975 yılında Koç Topluluğu'ndan Vehbi Koç'un istek ve yönlendirmesiyle hisseleri Koç Holding tarafından devralınan Migros, 1991 yılında halka açıldı. 1990 yılının sonundan itibaren büyük mağazacılık uygulamasına başlayan Migros, 2005 yılında perakende zinciri Tansaş'ı satın aldı. 2016 yılında şirket, 1513 Migros, 39 Macro Center ve 23 5M olmak üzere yurt içinde; yurt dışında ise Kazakistan ve Makedonya'daki 39 Ramstore ile hizmet vermektedir. 2017 yılı sonu itibari ile yurtiçinde 1.858 ve yurtdışında 40 olmak üzere toplam 1.898'e çıktı.

Migros Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve Kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Migros marketleri öğle arası tatili vermemektedir.

Migros merkez binası Atatürk Mah. Turgut Özal Bulvarı No:7 34758 Ataşehir / İstanbul adresinde bulunmaktadır. Migros merkez şubesine 0216 579 30 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 0216 579 35 00 faks numarasıyla erişebilirsiniz.