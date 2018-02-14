Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Miğferli ölüme en az 10 yıl hapis talebi

    Miğferli ölüme en az 10 yıl hapis talebi

    İsmail SAYMAZ
    14.02.2018 - 21:49 | Son Güncelleme:

    Bursa Gemlik’te vatani görevini yapan er Gökhan Kılıç’ın, nöbette annesiyle cep telefonuyla konuştuğu için başına miğferiyle vurarak, ölümüne yol açan Başçavuş Osman Hancı hakkında iddianame hazırlandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede; Askeri Ceza Kanunu’nun 118/4. maddesine göre Hancı’ya ‘Kötü muamele sonucunda ölüme sebebiyet vermek’ suçundan en az on yıl hapis cezası verilmesi istendi.

    İddianamede şüpheli Başçavuş Hancı’nın “Miğfer, tüfeğin ucunda asılıydı. Elimde hafifçe dürterek, kafasına değdirdim. Arkamı döndüğümde Kılıç’ı yerde gördüm. Miğferi yerden alıp diğer nöbetçiye verdim. Nöbetçi de Kılıç’a verdi” şeklindeki ifadesi hatırlatılarak özetle şu değerlendirme yapıldı:

    “Namlusu aşağı bakan bir tüfeğin ucuna asılı olan başlığın, kişinin kafa bölgesinden çok uzak bir mesafede olacağı, başlığın kafaya değmesinin direkt kafaya vurulmasıyla mümkün olacağı... Başçavuşun erin başlığını yerden alıp diğer nöbetçi askere vermesi, ast üst ilişkisi bulunan askerliğin doğal kuramına aykırıdır. Komutanın suçüstü yakaladığı askerin düşmesi sonrası ciddi bir yaralanma görmeyince vereceği tepkinin, askere ayağa kalkıp malzemesini toplama emri olduğu, düşen başlığın komutan tarafından yerden alınmasının askerlik yaşantısının olağan akışına aykırı olduğu...”
    Kılıç ailesinin avukatı Mustafa Göktürk Karaca, “Savcılık eksiksiz bir iddianame hazırlayarak, vicdanları rahatlattı” dedi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , bursa , asker , miğfer , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri