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    Midyatlı liseliler, Almanya ve Letonya’da staj yapacak

    DHA
    02.01.2018 - 14:58 | Son Güncelleme:

    Mardin’in Midyat ilçesindeki Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hasta ve Yaşlı Bakımı Eğitimi Bölümü’nde eğitim gören 16 öğrenci, Erasmus programı kapsamında Almanya ve Letonya’da staj görecek.

    Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hasta ve Yaşlı Bakımı Eğitimi Bölümü’nde eğitim gören ve Erasmus programı kapsamında Almanya ve Letonya’da staj yapacak olan 16 lise öğrencisi öğretmenleri ve okul müdürleriyle birlikte ilçe Kaymakamı Hüseyin Tekin’i makamında ziyaret etti. Ziyarette, okul müdürü İhsan Düz, Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Emine Dursun ve 16 öğrenci, Midyat Kaymakamı ve Midyat Milli Eğitim Müdürü’ne projeyi anlattı.

    Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, projeyi hazırlayan ekibi kutladığını belirtti. Tekin, "Midyat’ta göreve başlayalı bir yıl oldu. Benim çalışmalarımın temelinde, özünde proje odaklı çalışıyorum. Bunlardan bir tanesi de öğrencilerin değişim programı kapsamında bir grup öğrencimizi Almanya’ya, Letonya’ya göndereceğiz. Midyat’ta ikamet edip belki Mardin’i görmemiş öğrencilerimiz bu projeyle Almanya ve Letonya’yı gezecek. Çocuklarımızın çoğu hiç uçağa binmemişken birkaç saat süreyle uçak yolculuğu yapacak. Bunlar güzel şeyler. Çocuklarımızın geleceğe yönelik kararlarında daha belirgin olması ve daha geniş bir vizyona sahip olmaları için bu projeleri önemsiyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

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