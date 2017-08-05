Midesi delinen doktor beyin kanamasından öldü

Erzincan'da bulunduğu sırada rahatsızlanan evli ve 3 çocuk babası Pratisyen Dr. Zafer Tortum'a hastanede midesi delindiği için hemen ameliyat olması gerektiği bildirildi. Erzurum'a nakledilmesini isteyen Dr. Tortum, ambulansla Erzurum'a getirildi ve Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı. Mide ameliyatının ardından Dr. Zafer Tortum, iltihabın kana karışması sonucu yoğun bakım altına alındı. Yakutiye Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Dr. Tortum, önceki gün geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Dr. Tortum, yakınları ve meslektaşları tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi.