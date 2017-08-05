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    Midesi delinen doktor beyin kanamasından öldü

    DHA
    05 Ağustos 2017 - 11:42Son Güncelleme : 05 Ağustos 2017 - 11:45

    Erzurum Palandöken Devlet Hastanesi'nin acil servisinde uzun yıllar görev yaptıktan sonra işyeri hekimi olarak çalışan 42 yaşındaki  Dr. Zafer Tortum, midesi delindiği tedavi altına alındığı hastanede, beyin kanamasından öldü. 

    Erzincan'da bulunduğu sırada rahatsızlanan evli ve 3 çocuk babası Pratisyen Dr. Zafer Tortum'a hastanede midesi delindiği için hemen ameliyat olması gerektiği bildirildi. Erzurum'a nakledilmesini isteyen Dr. Tortum, ambulansla  Erzurum'a getirildi ve Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı. Mide ameliyatının ardından Dr. Zafer Tortum, iltihabın kana karışması sonucu yoğun bakım altına alındı. Yakutiye Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Dr. Tortum, önceki gün geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Dr. Tortum, yakınları ve meslektaşları tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi.

    Etiketler: Erzurum , Doktor , mide kanaması
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