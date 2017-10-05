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    Hürriyet >Dünya>Midesi bulanıyordu! Karnından ikiz kardeşi çıktı...

    Midesi bulanıyordu! Karnından ikiz kardeşi çıktı...

    Hürriyet Haber
    05.10.2017 - 10:21 | Son Güncelleme:

    Malezya'da sürekli mide bulantısı yaşamaktan şikâyet eden 15 yaşında bir çocuk hastaneye gitti. Sultan Abdul Halim hastanesinde çocuğun karnında anne karnında ölen iki kardeşinin fetüsü olduğu anlaşıldı.

    Çocuğun karnında bulunan ikiz kardeşin ait fetusun çocuğun vücuduna bağlı kalarak bir süre boyunca vücut gelişimini devam ettirdiği belirtildi. Çocuğun karnından çıkarılan fetusun saçlarının normal bir şekilde uzadığı ve cinsel organının gelişim sağladığı ifade edildi. 

    İsmi açıklanmayan 15 yaşındaki çocuğun karnındaki kitleyi fark eden doktorlar ilk olarak bunun bir tümör olduğunu düşündü.

     Midesi bulanıyordu Karnından ikiz kardeşi çıktı...

    Çocuğun karnından alınan fetusun ağırlığı ise 1.6 kilo.

    Çocuğun karnındaki ikiz kardeşinin fetusunu taşıdığını öğrendikten sonra şoke olduğu ifade edildi. Fetusun kardeşinin karnından alınmasının ardından annenin isteği üzerine aile tarafından özel bir cenaze töreni düzenlenmesi kararlaştırıldı. 

     

    Etiketler: Malezya , hastane , mide , ikiz , fetus
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