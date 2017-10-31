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    Midesi ağrıdığı için hastaneye gitti... 639 çivi çıktı!

    AA
    31.10.2017 - 12:39 | Son Güncelleme:

    Hindistan’da psikolojik sorunları olan hastanın bağırsaklarından 639 çivi çıkarıldı.

    Hint basınına göre, Gobargdanga bölgesinde yaşayan ve ismi açıklanmayan 48 yaşındaki kişi, mide ağrısı ve kusma şikayetiyle iki hafta önce Kalkutta Hastanesine gitti.

    Hastanın tomografi filminde bağırsak bölgesinde çok sayıda çivi bulunduğu tespit edildi. Ameliyata alınan hastanın bağırsaklarından 639 çivi çıkarıldı.

    Ameliyatı gerçekleştiren doktor Siddhartha Biswas, çivilerin büyük bölümünün 5 santimetreden uzun olduğunu belirterek, "Hastanın durumu iyi ve gözlem altında tutuluyor. Şans eseri hastanın bağırsaklarında büyük çaplı yırtık oluşmamış.’" dedi.

    Doktorlar, psikolojik sorunları olan hastanın devamlı çivi yuttuğunu kaydetti.

     

     

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    Etiketler: hindistan
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