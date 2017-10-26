Mideden çıkan kokaine 12,5 yıl hapis

Atatürk Havalimanında 4 Nisan 2017 tarihinde şüphe üzerine Brezilya’dan gelen Viktor Shupliak’ın üzeri ve valizi kontrol edildi. Shupliak’ın midesinden 82 adet, valizinden de 18 adet kapsül çıktı. İncelenen 100 kapsül içinde 940 gram kokain bulundu. Tutuklanan Ukraynalı hakkındaki soruşturma sonunda “Uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçundan 45 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bakırköy 15’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada Viktor Shupliak ilk duruşmadaki ifadesinde Sao Paola’dan İstanbul’a, buradan da Moldova’ya gideceğini, kapsülleri Brezilya’da tanıştığı bir kişinin 3 bin dolar karşılığı kendisine vererek Ukrayna’ya götürmesini istediğini, kendisinin de bunu kabul ettiğini belirtti. Savcı önceki duruşma verdiği mütalaasında sanığın eyleminin iddianamede uyuşturucu ithali suçu olarak gösterildiyse de eylemin uyuşturucu nakletmek suçunu oluşturacağından 15 yıl hapis cezasından az olmamak kaydıyla cezalandırılmasını talep etti.

Karar duruşmasında son sözü sorulan Viktor Shupliak çok pişman olduğunu söyleyerek “Eğer geriye dönebilseydim asla bu hatayı yapmazdım” dedi.

Mahkeme, sanığı önce uyuşturucu nakletmek suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Uyuşturucu maddesinin kokain olması nedeniyle cezayı 15 yıla çıkaran mahkeme, sanığın duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulundurarak cezayı 12 yıl 6 aya indirdi.