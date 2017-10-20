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    Mide küçültme ameliyatlarına yeni kriterler uygulanacak.. İşte o maddeler

    Hürriyet Haber
    20.10.2017 - 14:07 | Son Güncelleme:

    Mide küçültme ameliyatlarına yeni kriterler.. Sağlık Bakanı Demircan imzasıyla ilgili kurumlara gönderilen genelgede, mide küçültme ameliyatlarının kriterleri yeniden belirlendi.

    Mide küçültme ameliyatlarını mercek altına alan Sağlık Bakanlığı, operasyonlar için yeni kriterler getirdi. Sağlık Bakanlığı, "obezite cerrahisi" şeklinde adlandırılan operasyonlara bağlı olarak bazı vakaların ölümle sonuçlanması üzerine harekete geçti.

    Sağlık Bakanı Ahmet Demircan imzasıyla, obezite cerrahisi uygulamalarındaki muhtemel komplikasyonların en aza indirilmesi, yaşanan olumsuzlukların giderilmesi ve hasta mağduriyetinin önlenmesi için gereken tedbirlerin alınmasına yönelik 81 valilik, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına genelge tebliğ edildi.

    "Obezite cerrahisi olacak kişilere kurul karar verecek"

    Genelgeyle, obezite cerrahisi uygulayacak cerrahlara, bariyatrik cerrahi yaklaşımları ve ileri laparoskopik tekniklerini uygulama konusunda bilgili ve deneyimli olma zorunluluğu getirildi.

    Genelge gereği, ilgili cerrahın muayenesi ile endokrinoloji ve dahiliye, akıl ve ruh sağlığı hastalıkları ile anestezi ve reanimasyon uzmanının konsültasyonu yapıldıktan sonra obezite cerrahisi uygulamasına karar verilecek. Hastanın tıbbi durumunun gerektirdiği durumlarda kardiyoloji, göğüs hastalıkları, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı ile diğer uzmanlık dallarından da görüş alınacak.

    Obezite cerrahisi uygulanmasına karar verilen kişiler, operasyon öncesinde, cerrahi prosedür, ameliyatın fayda ve zararları ile olası riskleri hakkında ilgili hekim tarafından bilgilendirilecek.

    Genelge, obezite cerrahisi uygulamalarının yapılacağı sağlık tesislerine de kriterler getirdi. Buna göre tesislerin, ameliyat öncesi gerekli değerlendirme ve konsültasyonların yapılabileceği yeterlilikte uzman tabip ve donanım altyapı imkanlarına sahip olması gerekiyor.

    Ünitelere donanım koşulları

    Tesislerde, ameliyat sonrası dönemde oluşabilecek komplikasyonların zamanında ve etkili şekilde yönetilebileceği, ilgili mevzuata göre tescili yapılan üçüncü seviye erişkin yoğun bakım servisi ve endoskopi ünitesi ile obezite şartlarına uygun altyapı ve cerrahi donanımı olan ameliyathane bulundurulması koşulu getirildi.

    Sağlık tesisindeki yatak, sedye, ameliyat masası ve benzeri donanımın da obez hastalara uygun yapılandırılması gerekecek.

    Hastanın, ameliyat öncesi ve sonrası beslenme, egzersiz ve psikolojik danışmanlık gibi programlarının düzenlenmesi, idame tedavisinin sağlanması ve periyodik takip ve kontrollerinin gerçekleştirilmesinden, uygulamayı yapan cerrahla birlikte ilgili sağlık tesisi yönetimi de sorumlu olacak.

    Obezite cerrahisi uygulamalarının genelgenin usul ve esaslarına uygun yürütülmesinden, sağlık müdürlükleri, ilgili kamu sağlık tesislerinin yöneticileri, üniversitelere ve özel sektöre ait sağlık tesislerinin yöneticileri ve mesul müdürleri ile tesislerde görevli cerrahi ekipler birinci derecede sorumlu olacak.

    Genelge hükümlerine aykırı durumların tespiti halinde, sorumlular hakkında ilgili mevzuata uygun inceleme ve soruşturma yapılarak, sonuca göre gerekli idari ve cezai yaptırım uygulanacak.

    Etiketler: mide küçültme ameliyatı
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