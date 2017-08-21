Microsoft'un yeni telefonu işte böyle olacak!

Uzunca bir süredir söylentilerle var olan Microsoft'un Surface Phone akıllı telefonu, belki de hiçbir zaman gerçek olamayacak. Zira geçtiğimiz sene tanıtılmasını beklediğimiz Surface Phone'un, gelecek seneye kadar ortaya çıkması beklenmiyor. Bu da kuşkusuz telefonu bekleyenlerin umutlarını kırıyor. Fakat hala umutlu olanlar da yok değil. İçinde en büyük umudu barındıran ve fanlara umut aşılamaya çalışan kişi kuşkusuz Microsoft CEO'su Satya Nadella. Geçtiğimiz mayıs ayında Surface Phone için, "Bugün bulunan telefonla benzemeyecek," diyen Nadella, bu sözünde haklı olabilecek mi merak içindeyiz. Ancak Nadella'nın konuşmasından feyz alanlar olduğu da kesin.

Ara sıra akıllı telefonlar için konsept video çalışmaları yapan YouTube kullanıcılarını görüyoruz. Mesela daha çok kısa bir süre önce Huawei'nin yeni gelecek modeli Mate 10 için de bir konsept video çalışması yapılmıştı. Bu defa da Surface Phone için benzer bir video yayınlandı.

Amir Estefad isimli bir YouTube kullanıcısının yayınladığı videoda, Surface Phone'un konsept görüntüleri yer alıyor. Hemen yukarıdaki videoda bu görüntüleri bulabilirsiniz. Ancak telefon çıktığında –tabii ki çıkarsa- buna benzeyip benzemeyeceği tartışmaya açık. Yine de konsept çalışmanın oldukça başarılı göründüğünü söylemek lazım. Hemen hemen çerçevesiz kesim ekranıyla oldukça etkileyici duran Surface Phone, ekranın altında ise her zamanki gibi Windows tuşunu bulunduruyor.



Videoyu izlemek için tıklayın.