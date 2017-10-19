Microsoft'un IntelliMouse Explorer'ı geri dönüyor!

Beklenen Windows 10 Fall Creators Update'i yayınlayan Microsoft, yeni ve daha güçlü Surface Book 2'leri duyurdu, Mixed Reality başlıklarını satışa sunmaya başladı. Tanıtılan Surface Precision Mouse'un yanında bir ürün ise birçoğunun radarından kaçtı.

Firma, IntelliMouse'u Microsoft Classic IntelliMouse adıyla geri getiriyor. IntelliMouse 3.0 tabanlı fare hakkında şimdilik elde tutulur bir bilgi yok; tabi yakında gelecek olması dışında. Ürünle ilgili bilgileri Surface aksesuarları sayfasında görebiliyoruz ancak hepsi bu kadar.

IntelliMouse yıllar içinde kendi kullanıcı kitlesini oluşturmuş olsa da, yaklaşık beş senedir üretilmiyor. IntelliMouse'u özleyenlerin Microsoft'tan gelen bu habere sevineceklerinden şüphemiz yok.

Cihazın tam olarak ne zaman çıkacağı ve fiyatıyla ilgili herhangi bir bilgi şimdilik yok.



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