Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Haberler >Teknoloji>Microsoft'un IntelliMouse Explorer'ı geri dönüyor!

    Microsoft'un IntelliMouse Explorer'ı geri dönüyor!

    Hürriyet Haber
    19.10.2017 - 08:09 | Son Güncelleme:

    Microsoft'un büyük tanıtımları arasında gözden kaçsa da firma, sevilen klasik faresi IntelliMouse'u geri getiriyor!

    Beklenen Windows 10 Fall Creators Update'i yayınlayan Microsoft, yeni ve daha güçlü Surface Book 2'leri duyurdu, Mixed Reality başlıklarını satışa sunmaya başladı. Tanıtılan Surface Precision Mouse'un yanında bir ürün ise birçoğunun radarından kaçtı.

    Firma, IntelliMouse'u Microsoft Classic IntelliMouse adıyla geri getiriyor. IntelliMouse 3.0 tabanlı fare hakkında şimdilik elde tutulur bir bilgi yok; tabi yakında gelecek olması dışında. Ürünle ilgili bilgileri Surface aksesuarları sayfasında görebiliyoruz ancak hepsi bu kadar.

    IntelliMouse yıllar içinde kendi kullanıcı kitlesini oluşturmuş olsa da, yaklaşık beş senedir üretilmiyor. IntelliMouse'u özleyenlerin Microsoft'tan gelen bu habere sevineceklerinden şüphemiz yok.

    Cihazın tam olarak ne zaman çıkacağı ve fiyatıyla ilgili herhangi bir bilgi şimdilik yok.

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: ALINMIŞ EN İLGİNÇ FARE PATENTLERİ

    Etiketler: intellimouse
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri