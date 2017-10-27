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    Haberler >Teknoloji>Microsoft'un göz bebeği Windows'a büyük darbe

    Microsoft'un göz bebeği Windows'a büyük darbe

    Hürriyet Haber
    27.10.2017 - 08:03 | Son Güncelleme:

    ABD'nin perakande devi Walmart, Windows'lu PC'leri bu nedenlerle bırakıp çalışanlarına Mac satın almayı planlıyor!

    Son bir kaç günde birkaç büyük teknoloji firması, Microsoft'un ürünlerini terk ederek Apple'a geçiş yaptı. Geçişler ilk olarak Del Air Lines ile başladı. Firma, uçuş ekibine yakında iOS cihazları dağıtacağını söyledi. Birkaç gün sonra ise General Electric, sürpriz bir duyuruyla çalışanlarına Apple cihazları sağlayacağını açıkladı.

    Microsoft'u üzecek haberlerin arkası bunlarla kesilmedi. AppleInsider'a göre Walmart, Windows PC'ler yerine 100.000 Mac'i çalışanlarının hizmetine sunmayı planlıyor. Bununla ilgili duyuru, dünyanın en geniş Apple odaklı IT etkinliği olan Jamf Nation User Conference'ta yapıldı. Walmart'ın teknik uzmanı Miles Leacey'e göre Windows'lu PC'ler, tüm destek sorunlarının yüzde 60'ını oluşturuyor ve bu oran, Mac'lerde yüzde 40. Leacy, daha düşük lisans ücretleri, daha yüksek ürün memnuniyeti ve fazlası nedeniyle daha düşük "günlük maliyete" sahip. Bu hesaplamalar, Windows'lu PC'lerin ilk baştaki düşük maliyetinin avantajlarını ortadan kaldırıyor.

    Microsoftun göz bebeği Windowsa büyük darbe

    Walmart, değişikliği ne zaman yapacağını henüz açıklamadı ancak şu an Mac'leri yeni çalışanlar için varsayılan hale getirecek bir araştırma projesi yürüttüğünü söyledi.

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    Etiketler: işletim sistemi
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