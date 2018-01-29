Microsoft'tan modern işletim sistemi: Polaris Windows!

Micrsoft uzun zamandır her platformda çalışabilecek birleşik bir Windows geliştirmek için çabalıyor. En başta 'One Windows' ve 'OneCore' isimleriyle anılan proje, şimdi tekrar 'Windows Core OS' adı altında daha modüler bir işletim sistemi sürümü geliştirmek istiyor.

Windows Core OS'nin çift ekranlı bir katlanabilir Surface Phone gibi bir cihaza yükleneceğini biliyoruz. İşletim sisteminin bu sürümü Andromeda OS kod adına sahip. Windows Central'dan Zac Bowden'e göre Windows Core OS, eskiden kalan kodların çoğundan kurtularak daha hafif ve uyumlu bir işletim sistemine dönüşecek.

Diğer bir adı da Polaris olan işletim sistemi projesi, daha geleneksel bilgisayar şartlarında çalışması için tasarlanıyor. Eski sürümlerden kalan program ve kodları silerek daha esnek, daha pil dostu ve performans yanlısı bir tecrübe sunulacak.

Kullanıcı açısından Polaris'in Windows 10 S'den bile daha kısıtlı olacağı söyleniyor. Windows 10 S sadece Microsoft Store uygulamaları çalıştıması ile bilinen, eğitim-öğretim için tasarlanmış olan Windows sürümü. Ancak Polaris Win32 parçaları ve Windows Shell kodundan da tamamen kurtulacak.

UWP tabanlı File Explorer'ın bu yılın sonuna kadar yayınlanması bekleniyor, Polaris ise bundan sonra en erken 2019'da gelecektir.



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