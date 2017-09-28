Microsoft'tan Kuantum Programlama Dili geliyor

Bilim adamları kuantum bilişim üzerinde yıllardır çalışıyorlar ancak şu anki çalışmaların çoğu, kuantum hesaplamalarını yapacak güvenli bir ortam oluşturmaya odaklanıyor. Kuantum bilgisayarlarda kullanılacak programlama dili ise ikincil öneme sahip.

Ancak Microsoft, kendi kuantum programlama dilinin yeni sürümüyle geleceği şimdiden düşünüyor. Microsoft'un henüz adı koyulmamış olan programlama dili, Visual Studio'da tam olarak destekleniyor ve kuantum bilgisayarların temelini oluşturan mekanizmalardan bir miktar soyutlanmaya olanak tanıyor. Python ve C# gibi mevcut dillerden bazı öğeler alan dil, programcılara daha tanıdık gelecek bir dil sunuyor. Yine de programcıların kübitlerin nasıl çalıştığına dair bir miktar bilgiye sahip olması gerekiyor. Dil, kübitlerin fonksiyonlar ve dallar gibi geleneksel programlama yapıları şeklinde çalışmasını sağlayabiliyor.





Kuantum bilişimden bahsedildiğinde en çok konuşulan konulardan bir tanesi, verinin kuantum teleportasyonu. Microsoft, yeni programlama dilinin bir örneğinde veriyi iki kübit arasında nasıl "ışınlayacağınızı" gösteriyor. Yukarıda gördüğünüz kod, EPR, teleport ve teleporttest gibi birkaç fonksiyondan faydalanıyor. Dil Visual Studio ile bütünleştiğinden kodların renklendirilmesi ve hata ayıklama işlevleri yerli yerinde.

chip.com.tr'nin haberine göre dil, kuantum bilgisayarı olmayan geliştiriciler için bir simülatör de sunacak. İşin doğrusu Microsoft bile üzerinde çalışacağı bir kuantum bilgisayar platformuna sahip değil ancak bunun yakında değişeceğine inanıyor. Microsoft'un yeni araçları kullanılır hale geldiğinde uyarı almak için buradan kaydolabilirsiniz. En önemli gereksinimi atlamayalım: Kuantum simülatörünü çalıştırabilmek için en az 32GB RAM'e ihtiyacınız var.