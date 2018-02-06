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Microsoft'tan çok önemli Windows 10 S kararı

Hürriyet Haber
06.02.2018 - 09:30 | Son Güncelleme:

Microsoft'un yeni çıkacak olan hafif ve sadeleştirilmiş işletim sistemi Windows 10 S için önemli bir değişiklik planlanıyor.

Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 10 S Modu olarak karşımıza çıkacak. Firma bu isim değişikliği ile yazılımın ürünler portföyüne daha da uygun hale geleceğini düşünüyor. Yeni Mod birçok Windows sürümünde kullanıma sunulacak. Yazılım sadece Microsoft Store üzerinden indirilebilecek uygulamalar üzerinde çalışıyor.

S Modu olarak Windows 10 Pro kullananların ise yazılımın tam sürümüne geçmek için 49 dolar ödemeleri gerekiyor. Windows 10 Ev sahipleri ise tam masaüstü deneyimine ücretsiz olarak sahip olabilecekler. Microsoft Nisan ayında fiyat değişikliğine gitmeyi planlıyor. Bu yüzden S Modu'nun detaylarında Nisan ayında duyurulacağı tahmin ediliyor. Windows 10 S modu yüklü yeni bilgisayarlar alanların ne kadarının tam sürüme geçeceği hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.  

Etiketler: Microsoft , Windows 10 S , Özellikleri
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