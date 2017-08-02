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    Microsoft Wordflow uygulamasını öldürdü

    Hürriyet Haber
    02 Ağustos 2017 - 07:24Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 07:24

    Microsoft, Swiftkey'i ön plana çıkartabilmek için, uzun zamandır üzerinde çalıştığı bu uygulamayı tarihe gömdü!

    Microsoft, deneylerine devam ediyor. Mobil taraftaki cihazlarının kaderinin üzerini adeta kendi elleriyle çizen Microsoft, uygulama noktasında da pek farklı davranmıyor. Bu defa da Word Flow uygulamasını rafa kaldıran Microsoft, bu uygulamayı kaldırmasının arkasındaki sebep olarak ise SwiftKey'i gösteriyor.

    Daha önce tek elle kullanım sağlayan arayüzü ve farklı yapısıyla kullanıcılara sunulan Word Flow, kullanıcılar tarafından da kısa sürede sevilmişti. Yaklaşık 1 yıl kadar içinde güncellemelerle birlikte bu klavye uygulamasını geliştiren Microsoft, en son olarak GIF animasyon desteğini bu uygulamasına sunmuştu. Fakat sonradan ani bir şekilde uygulamayı sonlandırma kararı aldı.

    Bunun sebebi, şirketin geçtiğimiz sene başında satın aldığı SwiftKey klavye uygulaması. Yapılan açıklamada da, Word Flow'un artık tamamlandığını ve bu uygulamada edindikleri bilgiyi SwiftKey'e aktaracaklarını söyleyen Microsoft, yayınladıkları mesajda kullanıcıları SwiftKey'e yönlendiriyor.

    SwiftKey de zaten pek çok kullanıcı tarafından faal olarak kullanılıyor. Hatta öyle ki, akıllı telefon kullanıcıların büyük çoğunluğu telefonunun kendi klavye arayüzü yerine SwiftKey'i tercih ediyor. Bu anlamda Microsoft'un 250 milyon yatırımla SwiftKey'i satın almasına ve onu geliştirmek istemesine şaşmamalı.

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    Etiketler: microsoft , swiftkey , uygulama
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