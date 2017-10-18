Microsoft Word'de tehlikeli güvenlik açığı!

Son zamanlarda Rus hükûmeti için ajanlık yaptığı gerekçesiyle ABD hükûmeti tarafından ateşe tutulan Kaspersky Lab, Adobe Flash'ta daha önce bilinmeyen bir güvenlik açığı buldu. Güvenlik açığının 10 Ekim'de bir hacker grubu tarafından kullanıldığı söyleniyor. Adobe, açığı kapamak için bugün bir yama yayınladı.

Kaspersky'nin söylediğine göre, "güvenlik açığı bir Microsoft Word dosyası aracılığıyla geliyor ve FinSpy ticari zararlı yazılımını yüklüyor." Firma, olabildiğince çabuk bir şekilde yamayı hazırlayabilmek için Adobe ile birlikte çalıştı ve sonuç olarak bugün Adobe tarafından bir yama yayınlandı.





Adobe Flash'ın şu sürümlerini kullanan kullanıcıların derhâl güncelleme yapmaları gerekiyor, çünkü güvenlik açığı oldukça kritik:

- Adobe Flash Player Desktop Runtime, Windows, Macintosh için sürüm 27.0.0.159

- Google Chrome için Adobe Flash Player, Windows, Macintosh, Linux ve Chrome OS için sürüm 27.0.0.159

- Microsoft Edge ve Internet Explorer için Adobe Flash Player, Windows 10 ve 8.1 için sürüm 1127.0.0.130

- Adobe Flash Player Desktop Runtime, Linux için sürüm 27.0.0.159

Yama, Adobe Flash'ın tüm sürümlerini 27.00.170'e çıkarıyor.



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