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Microsoft ve Fujitsu'dan yapay zeka ortaklığı

Hürriyet Haber
02.01.2018 - 08:32 | Son Güncelleme:

Microsoft ve çok uluslu hizmet firması Fujitsu, geçtiğimiz gün yaptıkları açıklama ile yapay zeka alanında beraber çalışmayı planladıklarını duyurdular. Firmalar, insanların farklı firmalarda çalışma yollarını değiştirmeyi planlıyorlar.

Bu çözümler Microsoft 365'i temel alırken Fujitsu'nun Global Communications Platform'unu da kullanacak. Nihai olarak bu ortaklık Fujitsu Human Centric AI ve Microsoft'un Azure üzerindeki AI platformu gibi hizmetleri kullanacak. Dahası, firmalar ortak çözümlerinin kalitesini garantilemek için farklı ülkelerde bazı denemeler yapacaklar.

Fujitsu'nun basın açıklamasında belirtilene göre birkaç alana özellikle odaklanılacak. Bu alanların arasında yaratıcı çalışmalar; rutin görevlerin otomatikleştirilmesi ve standartlaştırılması ile AI'nin gelişimi; doğru insanın, yaklaşımın ve ağların bulunması; farklı insanların, ekiplerin ve firmaların karşılaştırılması ile verimlilik ve motivasyon arkasındaki itici güçlerin analizi bulunuyor.

Microsoft yöneticilerinden Judson Althoff, Fujitsu ortaklığı ile müşterilerinin, platformlarının güçlerinden faydalanmak için yeni yollara kavuşacağını ve daha fazla verim ile yaratıcılığa kavuşacaklarını söylemekte.

Önemli olan bir diğer nokta ise, firmaların danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra deneyim kursları da sunmayı planlıyor olmaları. Bu kurslar Minato-ku, Tokyo'da yer alan Microsoft Technology Center da dahil olmak özere birkaç farklı yerde sunulacaklar.

Etiketler: yapay zeka , artificial intelligence
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