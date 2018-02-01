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Microsoft PUBG'yi satın mı alıyor?

Hürriyet Haber
01.02.2018 - 07:04 | Son Güncelleme:

Yeni dedikodulara göre Microsoft, oyun dünyasının belki de en büyük satın almasının peşinde!

Sony'ye kıyasla Microsoft'un "özel" oyunlar üretmekte biraz geride kaldığı bir gerçek. Sony, 2018 için The Last of Us Part 2, God of War, Spider-Man, Dreams gibi oyunları hazırlarken Microsoft'un çıkmayı bekleyen oyunları arasında Crackdown 3, State of Decay 2 ve Sea of Thieves var.

Bu oyunlar güçlü görünseler de Microsoft'un özel oyunlarının listesi, rakibininki kadar kapsamlı değil ve firmanın Sony ve Nintendo'yla yarışı sürdürebilmesi için özel konsol oyunları konusunda bir şeyler yapması gerekiyor. Polygon'dan gelen yeni bir rapora göre ise Microsoft için çözüm, büyük satın almalar yapmaktan geçiyor.

Dört sektör analistiyle konuşan Polygon, Microsoft'un büyük yayımcıları satın alma yolunu izleyebileceğini, bunun ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor. "Microsoft'a yakın, güvenilir kaynaklara" göre Electronic Arts, satın alınabilecek yayıncılardan bir tanesi. Diğer dedikodular arasında Valve ve PUBG Corp'un adı geçiyor.

Microsoft'un yakın geçmişte PUBG Corp ile yaptığı anlaşmayı hatırlayacak olursak, firmanın PUBG'yi Xbox ve PC'ye iyice bağlamak istemesi sürpriz olmayacaktır. EA'yı satın almak ise çok daha büyük bir hamle olarak değerlendirilebilir. Böyle bir satın alma, Microsoft'un yazılım bölümünü de ciddi biçimde güçlendirebilir.

Bu tür satın almalar mantıklı görünseler de şimdilik elimizde dedikodulardan fazlası yok.

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