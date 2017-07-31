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    Microsoft Paint ile 32 yıldır piksel piksel resim yapan adam: Pat Hines

    BBC Türkçe
    31 Temmuz 2017 - 08:18Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 08:18

    Microsoft Paint'te son 32 yılda yapılan karalamaların ve resimlerin çok azının gerçekten sanat eseri olduğu söylenebilir.

    Microsoft Paint ile 32 yıldır piksel piksel resim yapan adam: Pat Hines

    Microsoft, Paint uygulamasını Windows'ta otomatik olarak yüklü sunmayıp Windows Store'dan ücretsiz indirmeye izin vereceğini açıkladığında bir amatör sanatçı, çok sayıda gencin bu ikonik programı kullanma imkanı yaşayamayacağından endişelendi.

    Bu, ABD'li illüstratör Pat Hines. Kendisi yalnızca MS Paint ile çiziyor ve Adobe Photoshop gibi programları kullanmayı beceremediğini söylüyor.

    Pat, Paint'i bu seviye kullanabilmesini bir hastanede gece vardiyasında güvenlik görevlisi olarak çalışırkenki boş vaktine borçlu. 

    Microsoft Paint ile 32 yıldır piksel piksel resim yapan adam: Pat HinesBütün bunları mümkün kılan adam: Microsoft'un kurucusu Bill Gates

    Pat 1980'lerde bir yaz kampında yaşananları anlattığı bir e-kitap da yayınladı. Kitaptaki tüm çizimler MS Paint ile yapılmış.

    BBC Local Radio'ya konuşan Pat, 1985'ten itibaren programın eski versiyonlarını kullandığını söylüyor.

    Microsoft Paint ile 32 yıldır piksel piksel resim yapan adam: Pat Hines
    Hines, resme basit çizgilerle başlıyor

    Pat, Paint'le resim yapmanın çok zaman aldığını kabul etse de bunun rahatlatıcı bir meditasyon gibi olduğunu savunuyor.

    "Kolay olduğunu söyleyemem, bir resmi bitirmek 20 saatten fazla alabiliyor" diyen Pat, neden Paint'le çizmekte ısrarcı olduğunu ise şöyle açıklıyor:

    "Paint kafamdaki fikri tamamen yansıtabildiğim tek platform." 

    Microsoft Paint ile 32 yıldır piksel piksel resim yapan adam: Pat Hines
    Pat'in e-kitabı Camp Redblood and Essential Revenge (Kızılkan Kampı ve Esas İntikam) birbirine rakip iki yaz kampı arasındaki düşmanlığı anlatıyor

    Pat'in diğer eserlerinin çoğu popüler TV programları, çizgi romanlar ve filmlerden karakterleri içeriyor.

    Bütün bunları Paint'te yaptığından şüphe edenleri ise resimlerine yakından bakmaya ve bitmemiş işlerinin fotoğraflarını incelemeye davet ediyor. 

    Microsoft Paint ile 32 yıldır piksel piksel resim yapan adam: Pat Hines
    Pat'in kitap için çizdiği taslaklardan biri

    Pat, Paint'te uzmanlaşmak isteyen kişilerin en çok ihtiyacı olan şeyin boş vakit olduğunu söylüyor. 2000'li yılların başında gece vardiyasında çalışırken kendisinin boş vaktinin bol olduğunu ve Paint'te resim çizmek dışında yapabileceği tek şey Solitaire oynamak olduğunu anlatıyor Pat.

    Microsoft Paint ile 32 yıldır piksel piksel resim yapan adam: Pat Hines
    Yayınlamayı planladığı başka e-kitaplar da var

    Daha karmaşık grafik programlarına geçmeyi ise her zaman zor bulmuş.

    "Fare ile çiziyorum ve bu bir kalem veya bir stylus ile çizmekten çok farklı" diyor.

    Diğer pek çok kişi gibi MS Paint'le duygusal ve nostaljik bir bağ da hissediyor:

    "Paint'i her zaman çok sevdim, diğer programları da kullanmaya çalıştım ama onlarla bu bağı kuramadım."

    Microsoft Paint ile 32 yıldır piksel piksel resim yapan adam: Pat Hines

    Bir Star Wars resim yarışmasına gönderdiği eseri

    Etiketler: microsoft , paint , windows , Pat Hines
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