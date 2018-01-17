Microsoft Outlook'a Android güncellemesi

Android için güncellenen Microsoft Outlook ile kullanıcılar, gelen e-postaları direkt spam olarak işaretleyebiliyor. Ayrıca önemsiz e-postalar kutusu da tek bir dokunuşla boşaltılabiliyor.

Yeni güncellemede gidilen hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri ile uygulama, daha hızlı ve daha kararlı bir hale geldi. Tasarım olarak basit e-posta uygulamalarında bile olan bu özelliklerin Microsoft Outlook uygulamasına neden bu kadar geç geldiğiyse halen daha merak konusu. Son olarak güncellenen Microsoft Outlook uygulaması Google Play Store'da yerini almış durumda.