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Microsoft Outlook'a Android güncellemesi

Hürriyet Haber
17.01.2018 - 12:59 | Son Güncelleme:

Microsoft Outlook geçtiğimiz Eylül ayında yeni eklenti desteği özelliğini barındıran yeni güncellemesi iOS kullanıcılarına sunulmuştu ve ardından da Android'e gelmişti. Şimdi ise uygulama tekrardan Android için güncellendi.

Android için güncellenen Microsoft Outlook ile kullanıcılar, gelen e-postaları direkt spam olarak işaretleyebiliyor. Ayrıca önemsiz e-postalar kutusu da tek bir dokunuşla boşaltılabiliyor. 

Microsoft Outlooka Android güncellemesi

Yeni güncellemede gidilen hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri ile uygulama, daha hızlı ve daha kararlı bir hale geldi. Tasarım olarak basit e-posta uygulamalarında bile olan bu özelliklerin Microsoft Outlook uygulamasına neden bu kadar geç geldiğiyse halen daha merak konusu. Son olarak güncellenen Microsoft Outlook uygulaması Google Play Store'da yerini almış durumda. 

Etiketler: Engel , Güncelleme
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