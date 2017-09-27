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    Microsoft Office 2019 ortaya çıktı! Peki yeni neler var?

    Hürriyet Haber
    27.09.2017 - 08:06 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 08:07

    Office'in yeni sürümü ortaya çıktı, artık tüm Office'in Office 365'ten ibaret olduğunu düşünenleri şaşırttı!

    Microsoft geçtiğimiz aylarda yaptığı bir duyuruda Office gereksinimlerinde bazı değişiklikler yaptığını duyurmuştu. Buna göre mevcut kalıcı Office ürünleri 2020'den itibaren Office 365 hizmetlerine bağlanamayacaktı.

    Ancak Office 2019'un ufukta görünmesiyle birlikte Microsoft'un planları netleşmiş oldu. Firma, Office 2019'da yer alacak yeni işlevlerden ve geliştirmelerden bahsetmedi ancak Office 2019'un 2018 sonbaharından itibaren herkese açılacağını doğruladı. Insider'lara yönelik ön izleme sürümü ise ilkbaharda gelecek.

    Microsoft Office 2019 ortaya çıktı Peki yeni neler var

    Çoğumuz Office'in geleceğinin Office 365'te olduğunu düşündüğünden, yeni bir Office'in duyurulması şaşırtıcı sayılabilir. Ancak anlaşılan, Microsoft bize para verip satın alabileceğimiz en az bir kalıcı Office lisansı daha sunmak istiyor. Office 365 bir hizmet olarak sürekli olarak güncellendiğinden ve yeni işlevler aldığından, Office 2019'un mevcut ürünleri nasıl etkileyeceği de merak konusu.

    Etiketler: office 2019 , microsoft , office 365
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