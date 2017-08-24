Microsoft gerçek zamanlı yapay zekasını ortaya çıkardı!

Microsoft bugün HOT CHIPS Sempozyumunda yaptığı yeni duyuru sırasında, derin öğrenmeyi hızlandırma platformu Project Brainwave'i açıkladı. Bu proje dahilinde gerçek zamanlı bir yapay zeka sistemi geliştirilecek, bu da istekleri aldığı hızda işleyebilmek için ultra-düşük gecikme gerektiren bir sistem. Microsoft mühendisi Doug Burger'a göre bu proje bulut tabanlı yapay zeka hizmetlerinin hız ve esnekliğini büyük oranda ileri taşıyor.

Microsoft'un iddiasına göre bu yeni sistem "gerçek zamanlı yapay zeka için tasarlanmış, karmaşık ve çok bellek gerektiren modelleri kaldırabiliyor". Bir gösteri olarak şirket, bugün HOT CHIPS Sempozyumunda büyük bir Gated Recurrent Unit (GRU) modeli çalıştırmak için Intel'in yeni 14 nm Stratix 10 FPGA'sini ve Microsoft'un özel 8 bit kayan nokta biçimini ("ms-fp8") kullandı. Sonuç, büyük GRU modelini çalıştırırken Stratix 10 tarafından sağlanan etkileyici bir 39.5 Teraflop sağlandı; her istek bir milisaniyenin altında gerçekleşti.

Son olarak Microsoft, Project Brainwave'i Azure müşterilerine sunmak istiyor, ayrıca Bing gibi diğer hizmetlerini de bu teknolojiyle güçlendirmeyi planlıyor. Şirket şimdilik bir açılış tarihi vermedi.



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