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    Haberler >Teknoloji>Microsoft efsane oyuncağı Kinect'in ölüm fermanını imzaladı

    Microsoft efsane oyuncağı Kinect'in ölüm fermanını imzaladı

    Hürriyet Haber
    26.10.2017 - 07:50 | Son Güncelleme:

    Microsoft, Kinect'in platformları üzerindeki işlevlerini bir süredir yavaşça azaltıyordu. Firma bugün Kinect'i artık üretmeyeceğini duyurdu.

    Bu gelişme, aslında Kinect'in başarısız olduğu anlamına gelmiyor. Yenilikçi bir teknoloji olsa da Kinect, Microsoft'un umduğu patlamayı yapmadı. Co.Design'a göre Microsoft, 2010'dan bu yana 35 milyon Kinect sattı. Xbox One paketine dahil edilen Kinect, bu süre içinde hız kazandı ancak Microsoft, daha sonra Xbox'un Kinect'siz bir sürümünü sunmak zorunda kaldı.

    Microsoft efsane oyuncağı Kinectin ölüm fermanını imzaladı

    Kinect'in teknolojisi farklı platformlarda yaşamını sürdürecek. Buna Apple'ın iPhone X'i de dahil. Apple'ın satın aldığı İsrailli firma PrimeSense, Kinect'in ilk sürümünün 3 boyutlu teknolojisini geliştirmişti. iPhone X, Face ID sisteminin derinlik algılama özellikleri için PrimeSense'in algoritmalarından faydalanıyor. Bunun yanında Microsoft, Kinect'in mucidi Alex Kipman tarafından geliştirilen Hololens üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Bir artırılmış gerçeklik başlığı olan Hololens, Kinect sensörünü kullanıyor.

    Etiketler: oyun , oyun konsolu
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