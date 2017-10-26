Microsoft efsane oyuncağı Kinect'in ölüm fermanını imzaladı

Bu gelişme, aslında Kinect'in başarısız olduğu anlamına gelmiyor. Yenilikçi bir teknoloji olsa da Kinect, Microsoft'un umduğu patlamayı yapmadı. Co.Design'a göre Microsoft, 2010'dan bu yana 35 milyon Kinect sattı. Xbox One paketine dahil edilen Kinect, bu süre içinde hız kazandı ancak Microsoft, daha sonra Xbox'un Kinect'siz bir sürümünü sunmak zorunda kaldı.





Kinect'in teknolojisi farklı platformlarda yaşamını sürdürecek. Buna Apple'ın iPhone X'i de dahil. Apple'ın satın aldığı İsrailli firma PrimeSense, Kinect'in ilk sürümünün 3 boyutlu teknolojisini geliştirmişti. iPhone X, Face ID sisteminin derinlik algılama özellikleri için PrimeSense'in algoritmalarından faydalanıyor. Bunun yanında Microsoft, Kinect'in mucidi Alex Kipman tarafından geliştirilen Hololens üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Bir artırılmış gerçeklik başlığı olan Hololens, Kinect sensörünü kullanıyor.