Microsoft Edge eriyor, hızla kan kaybediyor!

Netmarketshare'nin Ekim istatistikleri, Windows 10'un tarayıcısının masaüstü piyasasında sadece %4.58 paya sahip olduğunu gösteriyor, bu da geçen ayki %5.15'ten %0.57'lik bir düşüş oluyor.

Daha da kötüsü bu sadece bu aylık bir düşüş değil, Edge, önceki ay da %0.51 kaybetmişti ve bu ayki kaybı ile de birlikte tam bir %1'lik kayıp yaşamış oldu. Zaten pek bir piyasa payı olmadığı için bu Edge için önemli bir piyasa kaybı anlamına geliyor.

Google'ın Chrome internet tarayıcısı açık ara farkla birinci sırada ve %59.84 kullanım oranına sahip. Onun ardından ikinci sırada, ama çok büyük bir farkla geriden %15,09 ile Internet Explorer geliyor, Firefox %13.14 ile üçüncü sırada ve Edge ise dördüncü sırada.





Bunlar Microsoft Edge'in gelişimi için çok endişe verici haberler çünkü en kötü ihtimalle kullanıcı altyapısını biraz biraz büyütüyor olması lazımken, aksine biraz biraz kaybediyor.

Edge, Windows 10 daha ilk çıktığından beri hep sorun yaşadı, çünkü çıktığında tamamlanmış bir ürün de değildi. Eklentiler gibi en temel bazı özelliklerden yoksundu ve bu özelliklerin gelmesi çok uzun zaman almıştı.

Bunun dışında, Microsoft'un onu çok güvenli bir tarayıcı olarak tanıtmasına rağmen güvenliğinin o kadar da iyi olmaması, Pwn2Own hack'leme etkinliğinde en kolay hack'lenen tarayıcı olması da Edge'in durumuna pek fayda sağlamadı.

Bunlara rağmen Microsoft, hâlâ Edge üzerinde çok çalışmaya devam ediyor ve geçen ay yemleme sitelerinden korunma konusunda en iyi tarayıcı seçilmesi gibi iyi haberler de duymuştuk.