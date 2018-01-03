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Microsoft Edge en az batarya harcayan tarayıcı

Hürriyet Haber
03.01.2018 - 12:51 | Son Güncelleme:

Microsoft tarafından yapılan testte, Microsoft Edge rakiplerini batarya süresi konusunda geride bıraktı.

Windows 10 için gelen Fall Creators Güncellemesi ile birlikte Microsoft Edge'nin daha az batarya kullanılması sağlandı. Microsoft tarafından yapılan testte üç aynı konfigürasyondaki Surface Book cihazda, üç farklı web tarayıcıda tek bir HTML5 formatlı video oynatıldı. Mozilla Firefox 9 saat 52 dakika boyunca dayanırken, Google Chrome ise 13 saat 31 dakika boyunca dayandı. Microsoft Edge ise 16 saat 8 dakikalık süre ile rakiplerini geride bıraktı. 

Şirket ayrıca Chrome'dan daha hızlı ve güvenli gezinme deneyimi sunduğunu da iddia eden bir video paylaştı. Apple Jetstream 1.1 benchmark ve NSS olta saldırısı site raporuna bakılınca, Microsoft'un tarayıcısının yüzde 48 daha hızlı ve yüzde 18 daha güvenli olduğu ortaya çıkıyor. Tüm bu sonuçların ardından, web tarayıcıları arasında liderliğe gelen Edge'nin kullanıcılar tarafından tercih edilip edilmeyeceği merak ediliyor.

Etiketler: en iyi tarayıcı
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