Microsoft bitirdi: Windows 10 Mobile resmen öldü!

Windows 10 Mobile'in işi resmi olarak bitti! Bunu bir süredir biliyoruz, Joe Belfiore'in yeni özellikler için çalışılmadığını söylemesinden önce de farkındaydık. Microsoft çevrim içi mağazasında şu an sadece iki tane Windows telefon satıyor, büyük ABD operatörlerinin ise hiçbiri Windows telefon satmıyor.

Bu yüzden firmanın artık yeni bir Windows Mobile Insider Preview yapısı çıkarmayacağını doğrulaması da çok şaşırtıcı gelmemeli. Twitter üzerinde Microsoft'tan Bradon LeBlance, "No mobile builds are coming," (daha fazla mobil yapı gelmeyecek) diyerek bunu doğruladı.

Hatırlarsanız, Windows 10 Mobile Fall Creators Upgrade çıkarılmış olsa da bu, PC'ler için olduğu gibi Redstone 3 bölümünden değildi. Mobil, feature2 ismindeki Redstone 2'nin bir uzantısıydı ve sadece birkaç küçük güncelleme barındırıyordu.

Buna karşın Windows 10 Mobil'e güncellenmiş olan ya da bu işletim sistemi ile sevk edilmiş olan çoğu cihaz hâlâ toplu güncellemelerle destekleniyor. Her ay Microsoft, Anniversary, Creators ve Fall Creators Update'te olan telefonları düzenli olarak yamalıyor. Gerçekten desteklenmeyen tek sürüm, orijinal 1511 sürümü.

Yine belirtelim ki bu haber pek şaşırtıcı değildi. Çünkü Windows 10 Mobile'dan zaten bir şey bekleyemeyeceğimizi biliyorduk. Şimdi ise sadece doğrulanmış oldu.



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