Microsoft Arrow Launcher yayında! İndirin, bakın ne işe yarıyor?

2015 yılının sonlarında Microsoft, "Arrow" adlı kendi Android başlatıcısını sunarak pek çok kişiyi şaşırtmıştı. Her ne kadar resmi bir uygulama olmasa da, Arrow Microsoft çalışanlarının kendi zamanlarında geliştirdikleri programlardan oluşan Garage türü uygulamaların arasında yer almaktaydı. Şimdi ise bu durum bir miktar değişmekte ve Arrow, "Microsoft Launcher for Android" adına kavuştu. Tabi ki bu isim değişikliği ile beraber, Microsoft'un Fluent Design System'inin Windows 10 dışında ilk kullanımı da olmak üzere pek çok özellik gelmekte.

Microsoft'un Android başlatıcısına eklediği özelliklerin arasında ise asıl olarak "Continue on PC" (Bilgisayarda devam et) özelliğine odaklanılmış gibi görünüyor. Sezgisel olmayan paylaşma hedefi kullanmak yerine Microsoft Launcher for Android kullanan kişiler klasörlere, fotoğraflara ve daha pek çok şeye uzun basar deneyimlerine Windows 10 PC'leri üzerinde devam edebilirler.





Bu özelliği kullanabilmek için ise 17 Ekim tarihinde sunulacak olan Windows 10 Fall Creators Update'e katılmış olmanız gerekiyor.

Microsoft Launcher for Android'in Windows 10 kullanıcıları için daha tanıdık olan bir özelliği ise kişileri ana başlatıcının sağına iğneleyebilme imkanı var. Seçenekler, kişilerin tam bilgisini açmayı veya direkt olarak kişiyi aramayı içeriyor. Microsoft, daha sonra da iğnelenmiş kişiler için bildirimler desteğini (Windows 10'daki My People özelliği gibi) getirmeyi planlıyor.





Yeni özelliklerin arasında bulunan Feed'in de oldukça etkileyici olduğu söylenebilir. Tamamen kişiselleştirilebilir olan Feed, yakın zamandaki etkinlikleri, en son haberleri, takvim olaylarını, bağlantı bilgilerini ve hava durumunu gösteriyor. Kullanıcılar Feed temasını Windows 10'un kişiselleştirilmiş renklerine göre istedikleri gibi ayarlayabilmekteler.

Microsoft Launcher for Android oldukça hızlı çalışmakta ve Arrow'u kullanmış olan kişiler için oldukça tanıdık bir düzen ve ayar sistemine sahip durumda. Kullanıcılar hâlâ ızgarayı kişiselleştirebiliyor, simge paketlerini değiştirebiliyor, Microsoft hesaplarına giriş, yedekleme ve kurtarma işlemlerini yapabiliyor, animasyonları iptal edebilmenin yanı sıra daha pek çok kişiselleştirme seçeneğine sahipsiniz.

Microsoft Arrow, beta programında olan kişiler için sunulan bir güncelleme ile otomatik olarak Microsoft Launcher for Android'e dönüşmekte. Bunun bir yeniden yükleme değil bir güncelleme olmasından dolayı da uygulama düzeniniz, ayarlarınız ve diğer kişiselleştirmeleriniz aynı kalıyor.

Arrow'u Google Play Store'dan indiren kişiler ise betaya başvurarak Microsoft Launcher for Android'e hemen erişim sağlayabilmekteler. Eğer Arrow'u hiç kullanmadıysanız da Microsoft Launcher for Android ön izlemesine katılarak yeni bir deneyim yaşamanız mümkün.



