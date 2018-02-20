Microsoft, arama motoru Bing'in fişini mi çekiyor?

Microsoft’un uzun yıllardır hizmet veren ancak isteneni veremeyen servislerinden birisi olan Bing için yolun sonu çok yakında gelebilir. Milyarlarca kişi tarafından kullanıların Google’ın arama motoru karşısındaki savaşı çok uzun zaman önce kaybeden Bing’in arama hizmetleri de diğer arama motorlarından olan Yandex gibi servislere aktarılmıştı. Microsoft’un kötü girişimlerinden birisi olan Bing artık Microsoft servislerinden de kaldırılmaya başladı. Daha önce Bing Translator olarak adınan Microsoft’un çeviri hizmetinin adının Microsoft Translator olarak güncellenmesi bu durumun bir göstergesi olarak gösteriliyor.

Microsoft’a yakın kaynakların Microsoft yetkililerinden edindikleri bilgilere göre Microsoft kısa bir süre içinde arama motoru Bing’in adını değiştirmeyi planlamıyor. Microsoft’un bu hamlesini bazı kişiler Bing’in kapatılmayacağı şeklinde yorumlasalar da Microsoft Bing servisinin adını değiştirmeden de direkt olarak kapatabilir. Microsoft’un Bing servisini kapatıp kapatmayacağını ise önümüzdeki günler gösterecek.