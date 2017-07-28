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    Mick Jagger'dan muhteşem dönüş

    Hürriyet Haber
    28 Temmuz 2017 - 15:31Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 15:39

    Mick Jagger'ın yeni projesinden 'Gotta Get a Grip' ve 'England Lost' adlı iki şarkı yayınlandı.

    Mick Jagger yayınlandığıGotta Get a GripveEngland Lostadlı iki şarkıyla müzik dünyasına geri döndü. Sanatçı yeni şarkılarının değişen politik durumun getirdiği bilinmezlik ve anksiyete sonucu ortaya çıktığını söyledi. Jagger ‘’İki şarkıyı da Nisan’da yazdım ve yayınlamak istedim. Şarkıları bitirmek, plak şirketi hazırlıkları derken bir albümü hazırlamak çok uzun zaman alıyor. Yeni akımlara göre hareket etmek her zaman yenileyici oluyor. Ayaküstü bir kayıt yapıp hemen yayınlayabildiğimiz zamanlara atıfta bulunmak istedim. Şarkıları çıkarmak için önümüz seneyi bekleseydim, anlamlarını tamamen yitirebilirlerdi.’’ dedi.

    ‘England Lost’ şarkısında gittiği bir futbol maçından yola çıkarak ülkesinin aynı dönemde yaşadığı yol ayrımlarıyla bağlantı kuran sanatçı, ‘Gotta Get A Grip’ şarkısında ise savaş ve politik skandallar hakkındaki düşüncelerini meydan okurcasına dışa vuruyor.

    Etiketler: Kitapsanat , Mick Jagger , Gotta Get a Grip , England Lost
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